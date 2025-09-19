  • 19.09.2025, 09:53:32
FPÖ-Fiedler: „Ohrenschützer als Lösung für lärmgeplagte Volksschüler kann nur Scherz sein“

Schrei-Kind (12) terrorisiert Kinder – Bildungsdirektion offenbar taub

Sankt Pölten (OTS) - 

„Wenn Ohrenschützer die Lösung für durch Schreianfälle geplagte Volksschüler sein soll, zeigt das nur wie taub und blind die Bildungsdirektion für die Probleme in unseren Schulen der heutigen Zeit ist“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler den Fall rund um einen zwölfjährigen Volksschüler mit Schreianfällen in einer Schule im nö. Zentralraum.

Denn unter dem aggressiven Lärm würden sämtliche Mitschüler sowie die Schüler der Nebenklassen leiden. Auch zu Handgreiflichkeiten soll es gekommen sein. Trotz Bemühungen seitens der Schulleitung passiere aber nichts, beim Elternabend wurden laut Medienbericht neben Atemübungen, Beruhigungsmusik noch Ohrenschützer empfohlen.

„Der Unterricht darf sich nicht nach jenen richten, die dem Stoff nicht folgen können oder besonders viel Betreuung brauchen. Solch mutmaßlich verhaltensauffällige Kinder gehören in die Sonderschule, da der Großteil der Mitschüler vor ihnen regelrecht geschützt gehört, um einen vernünftigen Regelunterricht zu gewährleisten“, fordert Fiedler die Bildungsdirektion zum Handeln auf.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

