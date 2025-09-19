Constantly K an der dm Kassa: 10.000 Euro für Frauenhäuser & Gewaltprävention

Salzburg/Wals (OTS) -

Bei der Eröffnung des neuen dm Marktes im WALS Center übernahm Influencerin Karin Teigl („Constantly K“) für eine Stunde die Kassa für einen guten Zweck: Alle Einnahmen aus der Aktion unterstützen den Verein VIELE. Der Verein betreibt in Salzburg Frauenhäuser und bietet Unterstützung und Beratung für Frauen, Mädchen und Familien. Viele Kundinnen und Kunden nutzten die Chance, um Einkauf und soziales Engagement zu verbinden. dm drogerie markt hat den Stundenumsatz großzügig aufgestockt – so können die Projekte des Vereins VIELE mit 10.000 Euro unterstützt werden.

Eine Stunde lang nahm die erfolgreiche Unternehmerin und Social-Media-Persönlichkeit Karin Teigl Einkäufe entgegen, scannte die Waren und betreute die Kundinnen und Kunden im neuen Walser dm Markt.

„Heute ist für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, denn ich habe an der Kassa sitzen dürfen – und nicht nur zum Spaß, sondern für einen wirklich guten Zweck. Ich habe gescannt, was das Zeug hält, denn der Umsatz wird gespendet! dm hat noch toll aufgestockt und herausgekommen sind 10.000 Euro, die an den Verein VIELE gehen, eine großartige Institution in Salzburg. Ich bin richtig stolz, ein Teil davon zu sein und was beitragen zu können“, sagt Karin Teigl nach ihrer Kassier-Premiere.

Auch dm Regionsleiterin, Andrea Hiotu, freut sich über die gelungene Aktion: „Gleich am ersten Tag so viele Menschen im Markt zu begrüßen und gemeinsam ein Zeichen für Gewaltprävention und Frauenunterstützung zu setzen, ist ein großartiger Start für den neuen Standort.“

Schlange stehen für den guten Zweck

Eine Stunde lang wurde am 18. September, dem Eröffnungstag der neuen Walser Filiale, für den guten Zweck kassiert. Der Umsatz der Kassieraktion wurde von dm nochmal deutlich erhöht und auf insgesamt 10.000 Euro aufgestockt. Die Spende kommt nun den Projekten des Verein VIELE zugute. Der Salzburger Verein bietet Frauen und ihren Kindern Schutz und Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen. Neben der Betreuung in Schutzunterkünften stehen Beratung, Gewaltprävention, Bildungsangebote und Integrationsprogramme im Mittelpunkt. Alle Angebote sind kostenlos, vertraulich und mehrsprachig und haben das Ziel, Frauen Sicherheit zu geben, ihre Eigenständigkeit zu stärken und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

„Diese 10.000 Euro sind ein starkes Zeichen der Solidarität mit Frauen, die Gewalt erfahren haben. Dank der Unterstützung von dm und Karin Teigl können wir Betroffenen Schutz, Beratung und Zuversicht geben und so gemeinsam Wege in ein sicheres, selbstbestimmtes Leben eröffnen“, sagt Gabriele Rechberger, Geschäftsführerin Verein VIELE.

Modernes Einkaufen: Neuer dm Markt im WALS Center

Der neue dm Markt im WALS Center bietet auf großzügigen 700 Quadratmetern ein modernes Einkaufserlebnis mit rund 14.000 Artikeln, darunter beliebte dm Marken wie Balea, alverde NATURKOSMETIK und dmBio sowie zahlreiche Top-Industriemarken. Der neuste dm Standort überzeugt mit einem dm friseurstudio und kosmetikstudio, Selbstbedienungskassen und einer Abholstation für Onlinebestellungen. Nachhaltige Services wie eine Nachfüllstation für Waschmittel sowie familienfreundliche Elemente – von Stillecke über Wickeltisch bis hin zum Kinder-Schaukelpferd – machen den Markt zu einem Ort, an dem sich Groß und Klein gleichermaßen wohlfühlen.