Hattmannsdorfer: Forschung ist Zukunft – 30 Jahre „Wissen schafft Wert“

„Gerade in einer Zeit geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten ist klar: Nur wer in Forschung investiert, kann Innovation hervorbringen. Nur wer Innovation schafft, kann wachsen. Und nur wer wächst, kann Wohlstand sichern. Deshalb ist die CDG ein Erfolgsmodell – für Wissenschaft, Wirtschaft und für Österreich“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Wissen schafft Wert“ – dieser Leitsatz beschreibt 30 Jahre Christian Doppler Forschungsgesellschaft.

Forschung wird hier zu Produkten, Prozessen und Dienstleistungen, die Innovation ermöglichen, Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit geben und Wohlstand sowie Arbeitsplätze sichern. Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft zeigt, wie Forschungspolitik zur Standortpolitik wird: Wissenschaft liefert die Grundlagen, die Wirtschaft bringt sie in die Anwendung – so entsteht echte Wertschöpfung für Österreich.

„Neue Erkenntnisse und frische Ideen sind der Schlüssel für einen zukunftsfähigen Standort Österreich. Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft macht seit drei Jahrzehnten Forschung dort wirksam, wo sie den größten Unterschied macht: in innovativen Produkten, Dienstleistungen und Prozessen für den Weltmarkt. Das beeindruckende Wachstum der CDG zeigt: Dieses Modell wirkt – und es wirkt nachhaltig“, so Hattmannsdorfer.

Martin Gerzabek, Präsident der Christian Doppler Forschungsgesellschaft, fügt hinzu: „Unsere Welt steht vor großen Herausforderungen. Um sie zu bewältigen, müssen wir unsere Stärken ausspielen: Kreativität, Kooperation, Ausbildung, Motivation, Wissenschaft. Ich bin stolz darauf, dass die CDG dazu beiträgt, diese Stärken nutzbar zu machen und damit die Innovationskraft unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft zu erhöhen. Dies gelingt nur mit der Unterstützung unserer Partner, bei denen ich mich von Herzen bedanken möchte: praktisch alle namhaften Universitäten in Österreich, alle forschungsstarken Fachhochschulen, mehr als 200 Mitgliedsunternehmen, das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, und nicht zuletzt die knapp 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren CD-Labors und JR-Zentren.“

Beispielhaft für das Modell: Der CDG-Preis 2025

Um ihr Fördermodell greifbar zu machen, verleiht die CDG seit 2020 jährlich den CDG-Preis für Forschung und Innovation. Die Preisträgerinnen und Preisträger müssen den Grundgedanken der Forschungsgesellschaft herausragend umgesetzt haben: Hervorragende Erkenntnisse in der anwendungsorientierten Grundlagenforschung und gleichzeitig Stärkung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmenspartner.

Im Jahr 2025 geht der Preis an Julian Weghuber und sein JR-Zentrum für Phytogene Wirkstoffforschung für seine Forschungsarbeiten an pflanzlichen Wirkstoffen und ihre mögliche Nutzbarmachung in Nahrungs- und Futtermitteln. Wir gratulieren dem Preisträger, der FH Oberösterreich sowie den Unternehmenspartnern Agromed Austria GmbH und PM International AG.

Einige Zahlen zur CDG

In den vergangenen dreißig Jahren hat die CDG rund 300 CD-Labors und rund 40 JR-Zentren an über 40 Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen im In- und Ausland gefördert. Knapp 500 Unternehmenspartner profitierten von Grundlagenwissen und Innovation. Seit 2015 erarbeiteten die Forschungseinheiten rund 5.300 Publikationen mit Peer Review und mehr als 130.000 Zitationen. Rund 1.750 Patente zitieren Publikationen aus Forschungseinheiten der CDG.

Aktuell sind jährlich mehr als 100 CD-Labors und knapp 20 JR-Zentren mit etwa 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 200 Unternehmenspartnern aktiv. Im Jahr 2024 wurden rund 500 Publikationen mit Peer Review veröffentlicht, knapp 40 Patente und Erfindungsmeldungen entstanden in CD-Labors und JR-Zentren.

Das Christian Doppler Fördermodell

Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft fördert die Kooperation von hervorragenden Wissenschafterinnen und Wissenschafter und innovativen Unternehmen. Die Zusammenarbeit erfolgt in Christian Doppler Labors und Josef Ressel Zentren. Diese werden von der öffentlichen Hand und den beteiligten Unternehmen gemeinsam finanziert und sind für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Österreich von entscheidender Bedeutung.

Öffentlicher Fördergeber sind das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und die Österreichische Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung.

