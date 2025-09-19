Naturnah und nachhaltig: Saisonstart beim neuen Rollstuhl- und Fahrradpark am Wienerberg

Wien (OTS) -

Der neue Rollstuhl- und Fahrradpark am Wienerberg ist fertiggestellt und wurde gemeinsam mit Vertreterinnen des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien sowie des Österreichischen Behindertensportverbands offiziell eröffnet. Zahlreiche Rollstuhlfahrerinnen und Radfahrerinnen nutzten die Gelegenheit, die Bahnen auszuprobieren – und zeigten sich begeistert von dem einzigartigen Bewegungsangebot

Ein Siegerprojekt der Wiener Kinder- und Jugendmillion

Entstanden ist der Park auf Initiative junger Wiener*innen im Rahmen der Wiener Kinder- und Jugendmillion. In unmittelbarer Nähe zum Sportplatz „In der Gruam“ ergänzt er das bestehende Angebot für Ballsportarten um eine innovative und naturnahe Trainingsmöglichkeit.

Naturnah und nachhaltig gestaltet

Die Anlage wurde bewusst aus umweltfreundlichen Materialien gebaut: Holz für die Rollstuhl-Bahnen und eine Erde-Lehm-Split-Mischung für die Fahrradstrecke. Damit wurde auf ein warmes, naturnahes Fahrgefühl anstelle von Asphalt und Kunststoff gesetzt.

Die Bahnen sind in drei Schwierigkeitsstufen angelegt. Sowohl Anfänger*innen als auch Fortgeschrittene können hier üben, wobei jede Station eine „Umfahrung“ bietet. Besonders beliebt war beim Kick-off die runde Holzplattform, die als gemeinsamer Startpunkt dient und Raum für Begegnung und Austausch schafft.

Ein einzigartiges Projekt für Wien

„Das Projekt ist ein weiteres wichtiges Beispiel, wie es gelingen kann, Menschen aktiv in die Gestaltung unserer Stadt einzubeziehen. Das Ziel dabei ist immer, ein besseres Leben für alle zu ermöglichen und Grünräume bestmöglich zu nutzen“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Das Naturmaterial Holz ermöglicht hier auch ein ganz besonderes Naturerlebnis!“

„Der neue Rollstuhl- und Fahrradpark am Wienerberg ist ein gelungenes Beispiel für gelebte Inklusion. Er bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – mit und ohne Behinderung – einen Ort, an dem Bewegung, Begegnung und Freude am Sport gemeinsam erlebt werden können. Wir danken der Stadt Wien für die Realisierung dieses inklusiven Bewegungsraumes, der zugleich einen wichtigen Schritt zu mehr Teilhabe und Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung im Sport und im öffentlichen Raum, bietet, so Dipl. Päd. Doris Fritz vom österreichischen Behindertensportverband.

Der Park bietet damit nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern auch ein besonderes Naturerlebnis – und hat sich bereits bei der Eröffnung als lebendiger Treffpunkt für Rolli- und Radfahrer*innen etabliert.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)