Kraftvoll urlauben mit Biohacking beim Paternwirt im Lesachtal
Wellness für Körper, Geist und Seele mit Langzeitwirkung
Das Lesachtal gilt als eines der naturbelassensten Täler Europas – ein Ort, der Stille und Kraft vereint. Genau hier setzen Eva und Gabriel Obernosterer ( ****Hotel Der Paternwirt) mit einem neuen Konzept an: „Kraftvoll urlauben“. Statt riesiger Spa-Landschaften setzt das Haus auf die Klarheit der Natur, regionale Kulinarik und wirksame Biohacking-Impulse durch erfahrene Trainer.
Kraftvoll urlauben
Im Paternwirt bedeutet Urlaub, zur eigenen Energie zurückzufinden. Wandern, schlafen, atmen – weniger Ablenkung, mehr Wirkung. Hier gilt: Reduktion ist die wahre Luxusform der Erholung.
Kraftvoll relaxen – Biohacking
Anstelle klassischer Wellnesshotel setzt der Paternwirt auf Biohacking-Retreats. In kleinen Gruppen erfahren Gäste praktische Methoden für Schlaf, Regeneration und Zellgesundheit, die sich direkt in den Alltag übertragen lassen. Wellness mit Langzeitwirkung.
Inhalte der Retreats
- Biohacking & Longevity – Strategien zur Verlängerung der gesunden Lebensspanne
- Schlaf & Regeneration – Methoden zur Optimierung von Schlafqualität und Erholung
- Zellgesundheit & IHHT – Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training als Ansatz für Zellregeneration und Prävention
Die Retreats werden von anerkannten Fachleuten wie Martin Kowarik (Longevity), Melanie Pesendorfer (Schlafcoaching) und David Bräuer (Zellgesundheit, IHHT) durchgeführt. Die Gruppengrößen sind bewusst klein gehalten, um eine intensive Betreuung zu gewährleisten.
Das Projekt ist offen für weitere Trainer:innen und Gesundheitsexpert:innen, die ihre eigenen Programme im Paternwirt durchführen möchten. Damit soll ein Netzwerk entstehen, das Wissenschaft, Coaching und Praxis im Bereich Biohacking in einem alpinen Umfeld zusammenführt.
Der Paternwirt unter der Führung der Familie Obernosterer verbindet kraftvolle Erholung, regionale Kulinarik und moderne Biohacking-Impulse – und steht mit dem Österreichischen Umweltzeichen sowie dem EU Ecolabel zugleich für gelebte Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Gastfreundschaft.
Vitalität & Zellgesundheit mit David Bräuer
4-Tage-Retreat
Datum: 19.10.2025 - 22.10.2025
Ort: Der Paternwirt
Power of Sleep mit Melanie Pesendorfer
3-Tage-Retreat
Datum: 26.10.2025 - 29.10.2025
Ort: Der Paternwirt
Biohacking & Longevity mit Martin Kowarik
2-Tage-Retreat
Datum: 17.01.2026 - 18.01.2026
Ort: Der Paternwirt
Biohacking Angebote
Retreats bei uns im Paternwirt – in Kooperation mit Biohacking Experten
Rückfragen & Kontakt
MS TOURISMUSBERATUNG & MANAGEMENT GMBH
Markus Schauer
Telefon: +43 664 4930931
E-Mail: markus.schauer@msplus.at
Website: https://www.msplus.at
