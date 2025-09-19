Europa-Vergleich: Österreichs Pensionskassen überzeugen mit niedrigen Kosten

Wien (OTS) -

Bei dem aktuellen „Costs and Past Performance Report 2025“ der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersvorsorge (EIOPA) schnitten die heimischen Pensionskassen am besten ab: Sie weisen bei der repräsentativen Erhebung unter 12 EU-Ländern die geringsten Kosten auf. Die EIOPA-Studie gilt als maßgeblicher europäischer Vergleichsbericht. Ihr Ergebnis ist ein starkes Signal für die betriebliche Altersvorsorge in Österreich. „Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit brauchen die Menschen die Sicherheit, dass ihre Zusatzpensionen professionell und kosteneffizient verwaltet werden. Genau das leisten die heimischen Pensionskassen“, so Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen.

Im Bericht wird ausdrücklich hervorgehoben, dass Österreichs Pensionskassen unter allen untersuchten Ländern mit den niedrigsten Kosten in Relation zum verwalteten Vermögen in der EU arbeiten. Damit wird die hohe Effizienz und Transparenz der heimischen betrieblichen Altersvorsorge eindrucksvoll bestätigt. Zakostelsky abschließend: „Die EIOPA-Studie zeigt, dass sich die Menschen in Österreich auf die Kostendisziplin ihrer Pensionskassen verlassen können.“

Über den Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen

Der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen ist die gesetzliche Vertretung aller Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen. Insgesamt vertritt der Verband über 5 Millionen Anwartschafts- und Leistungsberechtigte und veranlagen die Pensions- und Vorsorgekassen über 50 Milliarden Euro - sie sind die größten privaten Pensionszahler in Österreich.

