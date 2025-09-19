  • 19.09.2025, 09:00:33
FW-Fürtbauer: An der Zukunft bauen: - Arbeit und Innovation statt Umwege und Bürokratie!

Freiheitliche Wirtschaft fordert dauerhafte Überstunden-Entlastung und klare Priorität für Forschung.

Wien (OTS) - 

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) fordert eine Wirtschaftspolitik für Fortschritt und mit Handschlagqualität sowie echte Perspektiven für Betriebe. Über die aktuelle Kampagne 'Zukunft bauen‘ werden zwei weitere, zentrale Anliegen in den Mittelpunkt gestellt:

Überstunden entlasten. Arbeit belohnen.
Die befristete Steuerbefreiung für Überstunden ist in Wahrheit ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wer in Österreich anpackt, soll nicht vom Fiskus bestraft, sondern klar entlastet und motiviert werden. Die FW fordert daher eine dauerhafte und umfassende Steuerbefreiung für Überstunden – für alle Arbeitnehmer und Betriebe! Denn nur so wird Mehrleistung fair abgegolten und der Arbeitsmarkt gestärkt.

Forschung vor Bürokratie.
Österreich braucht Investitionen in der Ausbildung und Forschung, nicht in Aktenberge und verbeamtete Strukturen. EU-Fördergelder müssen in Innovation, Wissenschaft und Forschung investiert werden – nicht in ineffiziente Agenturen oder undurchsichtige NGO-Strukturen. Nur wenn Betriebe direkt von diesen Mitteln profitieren, entstehen neue Technologien, Produkte und damit Arbeitsplätze.

NAbg. Michael Fürtbauer, Landesobmann der FW-Oberösterreich, dazu: „Die Botschaft ist klar: Österreich muss Leistung und Ideen fördern, nicht verzapfte Bürokratien und linke politische Umverteilung! Unternehmer erwarten Verlässlichkeit, klare Regeln und die Förderung echter Wertschöpfung. Arbeit muss sich lohnen, Forschung muss Zukunft schaffen. Die FW sagt NEIN zu kurzfristigen Placebos und verschwendeten EU-Fördermilliarden. Wir fordern eine dauerhafte Überstunden-Entlastung und eine klare Prioritätensetzung auf Forschung und Innovation. Alles andere ist Stillstand!“

