AVISO: Tag der Wiener Polizei

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Inneres und die Landespolizeidirektion Wien laden zum „Tag der Wiener Polizei“ mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl ein. Vor Ort wird es Vorführungen der Polizeidiensthundeeinheit, der WEGA und ein Konzert der Polizeimusik Wien geben.

Wann: 20. September 2025, 10:00 Uhr

Wo: Rossauer Kaserne, Schlickplatz 6, 1090 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Tag der Wiener Polizei

Das Bundesministerium für Inneres und die Landespolizeidirektion Wien laden zum „Tag der Wiener Polizei“ mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl ein. Vor Ort wird es Vorführungen der Polizeidiensthundeeinheit, der WEGA und ein Konzert der Polizeimusik Wien geben. Wann: 20. September 2025, 10:00 Uhr Wo: Rossauer Kaserne, Schlickplatz 6, 1090 Wien Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Datum: 20.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Rossauer Kaserne

Schlickplatz 6

1090 Wien

Österreich