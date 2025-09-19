  • 19.09.2025, 08:11:32
AVISO: Tag der Wiener Polizei

„Tag der Wiener Polizei“ mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl – 20. September 2025, 10:00 Uhr

Das Bundesministerium für Inneres und die Landespolizeidirektion Wien laden zum „Tag der Wiener Polizei“ mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl ein. Vor Ort wird es Vorführungen der Polizeidiensthundeeinheit, der WEGA und ein Konzert der Polizeimusik Wien geben.

Wann: 20. September 2025, 10:00 Uhr

Wo: Rossauer Kaserne, Schlickplatz 6, 1090 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Datum: 20.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Rossauer Kaserne
Schlickplatz 6
1090 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: harald.soeroes@bmi.gv.at
Website: https://www.bmi.gv.at

