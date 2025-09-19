- 19.09.2025, 07:30:33
- /
- OTS0005
EINLADUNG - PRESSEKONFERENZ: Elektromobilität im Wandel? 25. September - 9 Uhr
Stellantis Austria informiert über die aktuellen Entwicklungen in der Elektromobilität.
Stellantis Austria mit seinen ikonischen Automobilmarken Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot und der neuen Marke Leapmotor lädt begleitend zu den Wiener Elektrotagen zur
PRESSEKONFERENZ - Elektromobilität im Wandel ?
Im Rahmen der Pressekonferenz wird auf die aktuellen Entwicklungen in der Elektromobilität eingegangen.
Im Anschluss sind natürlich Fragen möglich.
Ihr Präsentator und Gesprächspartner ist:
Markus Wildeis, Managing Director Stellantis Austria
Datum - Urzeit:
Donnerstag, 25. September
Eintreffen ab 9 Uhr
9:15 Uhr – Beginn Pressekonferenz
Ort:
Café Landtmann – Landtmannsaal
Universitätsring 4
1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Medientermin herzlich eingeladen.
Um Anmeldung unter christoph.stummvoll@stellantis.com wird gebeten.
Für alle Fragen stehen wir immer sehr gerne zur Verfügung unter 0676-83 494 300.
Unsere Medienwebsite ist: https://www.media.stellantis.com/at-de/
PRESSEKONFERENZ - Elektromobilität im Wandel?
Ist die Elektromobilität im Wandel? Im Rahmen der Pressekonferenz wird auf die aktuellen Entwicklungen in der Elektromobilität eingegangen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter christoph.stummvoll@stellantis.com wird gebeten.
Datum: 25.09.2025, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Café Landtmann
Universitätsring 4
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Stellantis Austria
c/o Citroën Österreich GmbH
Christoph Stummvoll
Telefon: 0676 83494300
E-Mail: christoph.stummvoll@stellantis.com
Medien-Website: https://www.media.stellantis.com/at-de/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PEU