  • 19.09.2025, 07:30:33
  • /
  • OTS0005

EINLADUNG - PRESSEKONFERENZ: Elektromobilität im Wandel? 25. September - 9 Uhr

Stellantis Austria informiert über die aktuellen Entwicklungen in der Elektromobilität.

Wien (OTS) - 

Stellantis Austria mit seinen ikonischen Automobilmarken Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot und der neuen Marke Leapmotor lädt begleitend zu den Wiener Elektrotagen zur

PRESSEKONFERENZ - Elektromobilität im Wandel ?

Im Rahmen der Pressekonferenz wird auf die aktuellen Entwicklungen in der Elektromobilität eingegangen.

Im Anschluss sind natürlich Fragen möglich.

Ihr Präsentator und Gesprächspartner ist:

Markus Wildeis, Managing Director Stellantis Austria

Datum - Urzeit:

Donnerstag, 25. September

Eintreffen ab 9 Uhr

9:15 Uhr – Beginn Pressekonferenz

Ort:
Café Landtmann – Landtmannsaal

Universitätsring 4

1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Medientermin herzlich eingeladen.

Um Anmeldung unter christoph.stummvoll@stellantis.com wird gebeten.

Für alle Fragen stehen wir immer sehr gerne zur Verfügung unter 0676-83 494 300.

Unsere Medienwebsite ist: https://www.media.stellantis.com/at-de/

PRESSEKONFERENZ - Elektromobilität im Wandel?

Ist die Elektromobilität im Wandel? Im Rahmen der Pressekonferenz wird auf die aktuellen Entwicklungen in der Elektromobilität eingegangen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter christoph.stummvoll@stellantis.com wird gebeten.

Datum: 25.09.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Landtmann
Universitätsring 4
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Stellantis Austria

c/o Citroën Österreich GmbH
Christoph Stummvoll
Telefon: 0676 83494300
E-Mail: christoph.stummvoll@stellantis.com
Medien-Website: https://www.media.stellantis.com/at-de/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PEU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright