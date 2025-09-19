FPÖ – Kaniak/Schuh: „Herzmuskelentzündungen seit 2020 um 72 Prozent gestiegen!“

Wien (OTS) -

"Dieser markante Anstieg steht wohl nicht grundlos im zeitlichen Zusammenhang mit den Covid-19-Impfungen. Bei den unter 40-Jährigen haben sich die Spitalsaufenthalte wegen Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) zwischen 2020 und 2024 verdoppelt. In der Gesamtbevölkerung erfolgte ein Anstieg um 72 Prozent auf ein Allzeithoch“, legen FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Gerhard Kaniak und FPÖ-NAbg. Harald Schuh nach aktuellen Anfragebeantwortungen offen.

„Das sind dramatische Zahlen, die endlich ernst genommen werden müssen. Jeder einzelne Fall ist ein tragisches Schicksal“, betonte Schuh. „Dass nun sogar das Ministerium nicht mehr ausschließen kann, dass ‚einige Fälle von Herpes Zoster (z.B. Gürtelrose) auf die Covid-19-Impfung zurückzuführen sind‘, zeigt, dass die Debatte über Impffolgen nicht länger unterdrückt werden kann“, so Kaniak.

„Die Regierung hat jahrelang den Slogan ‚Die Impfung ist sicher und wirkt!‘ wie ein Mantra wiederholt – heute ist davon keine Rede mehr. Die damalige Impfpflichtpolitik ist nicht mehr zu verteidigen. Milliarden wurden für eine Maßnahme ausgegeben, die ihr Versprechen nicht halten konnte“, fassen die beiden Freiheitlichen zusammen.

Noch heute würden sich viele Menschen über den Druck ärgern, der auf sie ausgeübt wurde. Viele würden es auch bereuen, dem Druck nachgegeben zu haben. „Ich habe großen Respekt vor jenen, die heute offen zugeben, dass sie einem manipulativen System vertraut haben“, betonte FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Gerhard Kaniak.

„Die Regierung darf nicht länger so tun, als sei nichts passiert. Wir brauchen eine schonungslose Aufarbeitung – für die Betroffenen, für die Steuerzahler und für das Vertrauen in die Gesundheitspolitik“, so Kaniak und Schuh abschließend. „Jene, die nach Impfungen an Folgeschädigungen leiden, müssen jedenfalls ernstgenommen und unterstützt werden.“

Herzmuskelentzündungen pro 100.000 Personen: