  • 18.09.2025, 18:34:02
  • /
  • OTS0179

AK NÖ-Wieser dankt Ludwig Schleritzko für konstruktiven und ergebnisorientierten Austausch

St. Pölten (OTS) - 

„Mit Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko geht ein professioneller Verhandler aus der Landesregierung, der über Parteigrenzen hinaus stets den Dialog gesucht hat. Unsere gemeinsamen und ergebnisorientierten Dialoge in Fragen der Gesundheit und Versorgungssicherheit waren stets von Offenheit und Konstruktivität geprägt“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser anlässlich des Wechsels in der NÖ Landesregierung.

Er wünscht Schleritzko für seine Zukunft alles Gute und bietet dem designierten Nachfolger, Anton Kasser, eine konstruktive Zusammenarbeit an. „Es warten große Herausforderungen, etwa wenn es um die Zukunft der Gesundheitsversorgung geht. Wir bringen uns dafür, wie bisher auch, mit unserer Expertise gerne ein“, so Wieser.

Rückfragen & Kontakt

Gernot Buchegger , Pressesprecher des Präsidenten

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

M: 0664/8134801; E: gernot.buchegger@aknoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright