AK NÖ-Wieser dankt Ludwig Schleritzko für konstruktiven und ergebnisorientierten Austausch

St. Pölten (OTS) -

„Mit Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko geht ein professioneller Verhandler aus der Landesregierung, der über Parteigrenzen hinaus stets den Dialog gesucht hat. Unsere gemeinsamen und ergebnisorientierten Dialoge in Fragen der Gesundheit und Versorgungssicherheit waren stets von Offenheit und Konstruktivität geprägt“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser anlässlich des Wechsels in der NÖ Landesregierung.

Er wünscht Schleritzko für seine Zukunft alles Gute und bietet dem designierten Nachfolger, Anton Kasser, eine konstruktive Zusammenarbeit an. „Es warten große Herausforderungen, etwa wenn es um die Zukunft der Gesundheitsversorgung geht. Wir bringen uns dafür, wie bisher auch, mit unserer Expertise gerne ein“, so Wieser.