Mahrer: Stadt Wien verliert mit Daniela Hammer-Tugendhat eine herausragende Kunsthistorikerin

Wien (OTS) - 

„Daniela Hammer-Tugendhat war eine außergewöhnliche Wissenschafterin, die mit ihrem Werk neue Perspektiven eröffnet hat. Sie hat Generationen von Studierenden geprägt und mit ihrem kritischen, differenzierenden Blick das Verständnis von Kunst und Kultur nachhaltig erweitert. Ihr Wirken bleibt untrennbar mit der Wiener Wissenschafts- und Kulturszene verbunden“, so Karl Mahrer, Kultursprecher der Wiener Volkspartei, in einer ersten Reaktion.

Mahrer abschließend: „Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. Mit Daniela Hammer-Tugendhat verliert Wien eine bedeutende Stimme, deren wissenschaftlicher Beitrag weit über die Fachwelt hinaus gewirkt hat und unvergessen bleiben wird.“

