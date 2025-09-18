- 18.09.2025, 15:54:07
- /
- OTS0169
SPÖ-Gemeinde-Landesrat Hergovich: Danke für gute Zusammenarbeit an Ludwig Schleritzko
Aufgaben der Gemeindereferenten brauchen Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg
„Ich möchte mich herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Gerade im Bereich der Gemeinden braucht es ein Klima, in dem man über Parteigrenzen hinweg anpackt und Lösungen sucht – und das ist in den vergangenen Jahren gemeinsam oft gelungen“, betont Gemeinde-Landesrat Sven Hergovich die gute Zusammenarbeit mit Gemeinde-Landesrat Schleritzko.
„Ludwig Schleritzko ist ein fairer und konstruktiver Gesprächs- und Verhandlungspartner“, so Hergovich.
„Ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg und hoffe er denkt auch in neuer Funktion unsere Gemeinden mit. Denn die Gemeinden sind das Herzstück unseres Bundeslandes – und ihre Anliegen verdienen volle Unterstützung“, unterstreicht Hergovich abschließend.
Rückfragen & Kontakt
SPÖ Niederösterreich
Telefon: 02742/2255-111
E-Mail: noe.komm@spoe.at
Website: https://noe.spoe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SLN