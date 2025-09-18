SPÖ-Gemeinde-Landesrat Hergovich: Danke für gute Zusammenarbeit an Ludwig Schleritzko

St. Pölten (OTS) -

„Ich möchte mich herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Gerade im Bereich der Gemeinden braucht es ein Klima, in dem man über Parteigrenzen hinweg anpackt und Lösungen sucht – und das ist in den vergangenen Jahren gemeinsam oft gelungen“, betont Gemeinde-Landesrat Sven Hergovich die gute Zusammenarbeit mit Gemeinde-Landesrat Schleritzko.

„Ludwig Schleritzko ist ein fairer und konstruktiver Gesprächs- und Verhandlungspartner“, so Hergovich.

„Ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg und hoffe er denkt auch in neuer Funktion unsere Gemeinden mit. Denn die Gemeinden sind das Herzstück unseres Bundeslandes – und ihre Anliegen verdienen volle Unterstützung“, unterstreicht Hergovich abschließend.