„3 Am Runden Tisch“ mit Patricia Pawlicki: Sind unsere Kinder zukunftsfit?

Wien (OTS) -

Die aktuelle Debatte um Pensionserhöhungen wirft eine zentrale Frage auf: Wie können die Jungen von heute die Pensionen von morgen finanzieren? Ein Schlüsselfaktor dafür ist Bildung – doch ist unser System wirklich darauf vorbereitet, junge Menschen für gute Jobs fit zu machen? Was ist die Matura noch wert, wenn für viele Studienrichtungen anspruchsvolle Aufnahmeprüfungen notwendig sind? Warum hängt Bildungserfolg in Österreich nach wie vor stark vom Elternhaus ab – und können wir uns mangelnde Chancengleichheit überhaupt leisten? Welche Rolle sollen Lehrerinnen und Lehrer zwischen Unterricht und Erziehungsarbeit übernehmen? Und welche Folgen haben die von der Bundesregierung geplanten Strafen für Eltern, die nicht ausreichend mit der Schule kooperieren?



Dazu diskutieren am Freitag, dem 19. September 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Patricia Pawlicki bei „3 Am Runden Tisch“ die Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs sowie Bildungsexperte und Autor Andreas Salcher.