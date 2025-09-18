  • 18.09.2025, 14:50:33
  • /
  • OTS0160

Aviso – 23.9.2025: Vier wirksame Jahre gegen Kinderarmut: Soziale Dienstleistungen stärken

Die Plattform f. Alleinerziehende lädt herzlich zur PK und zieht Bilanz nach 4 erfolgreichen Projektjahren „Entlastende Dienste für Kinder von armutsgefährdeten Alleinerziehenden“.

Wien (OTS) - 

Die Angebote im Rahmen der „Entlastenden Dienste“ setzen dort an, wo Kinder und Eltern am meisten Unterstützung benötigen. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, dass soziale Dienstleistungen nachhaltige Bausteine zur Bekämpfung von Kinderarmut darstellen. Gleichzeitig deckt es Lücken in der Angebotslandschaft auf. Angesichts der angestrebten Halbierung der Kinderarmut in Österreich bis 2030 fordert die ÖPA grundlegende Innovationen ein.

Ihre Gesprächspartner sind:
Doris Pettighofer, Geschäftsführerin der ÖPA
Julia Neider, Projektleitung „Entlastende Dienste“

Ursula Schuster, begegnung.LEBEN Alleinerziehend

Wichtiger Hinweis: Eine Anmeldung ist bereits unter oepa@oepa.or.at möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Gefördert aus Mitteln des Sozialministeriums

Aviso – 23.9.2025: Vier wirksame Jahre gegen Kinderarmut: Soziale Dienstleistungen stärken

Datum: 23.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Plattform für Alleinerziehende
Doris Pettighofer
Telefon: +436769670908
E-Mail: d.pettighofer@oepa.or.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright