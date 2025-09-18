Aviso – 23.9.2025: Vier wirksame Jahre gegen Kinderarmut: Soziale Dienstleistungen stärken

Wien (OTS) -

Die Angebote im Rahmen der „Entlastenden Dienste“ setzen dort an, wo Kinder und Eltern am meisten Unterstützung benötigen. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, dass soziale Dienstleistungen nachhaltige Bausteine zur Bekämpfung von Kinderarmut darstellen. Gleichzeitig deckt es Lücken in der Angebotslandschaft auf. Angesichts der angestrebten Halbierung der Kinderarmut in Österreich bis 2030 fordert die ÖPA grundlegende Innovationen ein.

Ihre Gesprächspartner sind:

Doris Pettighofer, Geschäftsführerin der ÖPA

Julia Neider, Projektleitung „Entlastende Dienste“

Ursula Schuster, begegnung.LEBEN Alleinerziehend

Gefördert aus Mitteln des Sozialministeriums

Datum: 23.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien