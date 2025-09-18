- 18.09.2025, 14:50:33
- /
- OTS0160
Aviso – 23.9.2025: Vier wirksame Jahre gegen Kinderarmut: Soziale Dienstleistungen stärken
Die Plattform f. Alleinerziehende lädt herzlich zur PK und zieht Bilanz nach 4 erfolgreichen Projektjahren „Entlastende Dienste für Kinder von armutsgefährdeten Alleinerziehenden“.
Die Angebote im Rahmen der „Entlastenden Dienste“ setzen dort an, wo Kinder und Eltern am meisten Unterstützung benötigen. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, dass soziale Dienstleistungen nachhaltige Bausteine zur Bekämpfung von Kinderarmut darstellen. Gleichzeitig deckt es Lücken in der Angebotslandschaft auf. Angesichts der angestrebten Halbierung der Kinderarmut in Österreich bis 2030 fordert die ÖPA grundlegende Innovationen ein.
Ihre Gesprächspartner sind:
Doris Pettighofer, Geschäftsführerin der ÖPA
Julia Neider, Projektleitung „Entlastende Dienste“
Ursula Schuster, begegnung.LEBEN Alleinerziehend
Wichtiger Hinweis: Eine Anmeldung ist bereits unter oepa@oepa.or.at möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Gefördert aus Mitteln des Sozialministeriums
Aviso – 23.9.2025: Vier wirksame Jahre gegen Kinderarmut: Soziale Dienstleistungen stärken
Datum: 23.09.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Plattform für Alleinerziehende
Doris Pettighofer
Telefon: +436769670908
E-Mail: d.pettighofer@oepa.or.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF