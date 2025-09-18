Grüne Wien/Pühringer: Tod von Kunsthistorikerin Hammer-Tugendhat ist großer Verlust für die Wissenschaft

Wien (OTS) -

Als „großen Verlust für die Wissenschaft und die Welt der Kunstgeschichte“ bezeichnet die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer, den Tod der Kunsthistorikerin und Lehrbeauftragten an der Universität für angewandte Kunst in Wien, Daniela Hammer-Tugendhat. „Daniela Hammer-Tugendhat gilt als Pionierin einer feministischen und politischen Kunstgeschichte“, so Pühringer. Sie hat schon in den 80er Jahren eine Kunsthistorikerinnen-Tagung organisiert und das Projekt „Bürgerliche Frauenkultur in Österreich im 19. Jahrhundert“ geleitet. "Der feministische Blick auf die Kunstgeschichte hat die Preisträgerin des Gabriele-Possanner-Staatspreises bis zum Schluss begleitet. Wir trauern um eine wunderbare, vorausdenkende, feministische Kunsthistorikerin und wünschen ihrer Familie, insbesondere ihrem Sohn, dem Grünen Nationalratsabgeordneten Lukas Hammer, viel Kraft in diesen Tagen“, so Pühringer abschließend.