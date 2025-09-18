Konzernbetriebsrat der Vinzenz-Gruppe neu gewählt

Wien (OTS) -

Der Konzernbetriebsrat der Vinzenz-Gruppe, der die Interessen von mehr als 10.000 Mitarbeiter:innen in den Einrichtungen des gemeinnützigen Gesundheits- und Sozialunternehmens vertritt, hat sich am 17. September 2025 in Braunau für die kommende Funktionsperiode neu konstituiert. Die Vinzenz-Gruppe betreibt 3.069 systematisierte Betten und versorgt jährlich über 181.000 stationäre Aufnahmen sowie mehr als 609.000 ambulante Patient:innen.



Martina Reischenböck wurde dabei einstimmig erneut zur Vorsitzenden gewählt. Ebenso einstimmig bestätigt wurden Johannes Wölflingseder und Sebastian Prohaska als ihre Stellvertreter.



„Mit der heutigen Wahl stellen wir Kontinuität sicher. Wir werden die Interessen der Beschäftigten in allen Häusern entschlossen vertreten und die Sozialpartnerschaft aktiv leben“, sagt Martina Reischenböck, Vorsitzende des Konzernbetriebsrats.

„Ich freue mich über das Vertrauen. Unser Fokus liegt auf guten Arbeitsbedingungen, starker Mitbestimmung, breiter Beteiligung und echter Transparenz. Nur so schaffen wir gemeinsame Handlungsmacht“, erklärt Johannes Wölflingseder, stellvertretender Vorsitzender.

„Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind groß. Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam mit den Belegschaften und den betrieblichen Gremien an jedem Standort konsequent dranbleiben“, ergänzt Sebastian Prohaska, stellvertretender Vorsitzender.



Klares Signal gegen Kürzungen



Der Konzernbetriebsrat hält es für völlig falsch, im Gesundheitswesen zu sparen. Gerade angesichts der aktuellen Sparpolitik werde man sich aktiv gegen den Abbau von Betten in den Einrichtungen der Vinzenz-Gruppe stellen und für eine starke Gesundheitsversorgung eintreten.

