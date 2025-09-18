Reju stellt auf der Climate Week NYC erstmals ein AR-Erlebnis vor, welches das Problem des globalen Textilmülls an legendären Wahrzeichen

Paris (OTS) -

Reju™, das zielgerichtete, führende Unternehmen für die Wiederaufbereitung von Textilien, nutzt Augmented Reality (AR), um Teilnehmern der Climate Week NYC 2025 und der Stadt selbst einen dramatischen Einblick in das globale Abfallproblem der Textilindustrie zu geben. Die Markteinführung am 22. September überlagert Rejus AR-Erlebnis Berge von Textilabfällen mit zwei legendären Wahrzeichen von New York City: dem Empire State Building und Flatiron. So entsteht eine aussagekräftige, teilbare Visualisierung der Nachhaltigkeitskrise sowie der Rolle des Unternehmens bei deren Lösung.

Nach Angaben von Textile Exchange fallen jährlich weltweit mehr als 92 Millionen Tonnen Textilabfälle an, von denen der größte Teil auf Mülldeponien landet oder verbrannt wird. Die Regenerierungstechnologie von Reju, die ihren Ursprung in der IBM-Forschung hat, soll dies ändern, indem sie Textilien am Ende ihrer Lebensdauer wieder aufbereitet, regeneriert sowie in hochwertige Materialien umwandelt und somit den Kreislauf der Textilabfälle schließt.

Während der gesamten Klimawoche werden die Menschen New Yorks an stark frequentierten Orten und in der Nähe wichtiger Veranstaltungsorte der Klimawoche auf QR-Code-Schilder treffen. Das Scannen des Codes führt Nutzer zu einer interaktiven Microsite, wo sie die Kamera ihres Handys auf die beiden Wahrzeichen richten können, um den AR-Filter von Reju zu aktivieren.

Wenn Nutzer durch die AR-Einstellungen wischen, sehen sie die Menge globalen Textilabfalls, die in einer Sekunde, Minute, Stunde und einem Tag erzeugt wird, skaliert auf die Größe des Wahrzeichens vor ihnen. Das Erlebnis vermittelt ein unmittelbares Gefühl für die Auswirkungen der Industrie und verdeutlicht, warum Innovationen im Bereich der nachhaltigen Materialien so wichtig sind.

„Das AR-Erlebnis von Reju rückt das unsichtbare Textilabfallproblem in den Mittelpunkt, und zwar genau mitten in New York City während einer Woche, in der das Thema Klima ganz oben auf der Agenda steht", so Patrik Frisk, Geschäftsführer von Reju. „Es ist ein Weckruf, aber auch ein Hoffnungsschimmer. Dies ist genau der Abfall, den Reju umwandeln soll, indem ausrangierte Textilien in hochwertige Materialien verwandelt und den Kreislauf in der Mode sowie darüber hinaus schließt."

Die AR-Aktivierung wurde entwickelt, um das Publikum dort abzuholen, wo es sich aufhält, und ermöglicht Menschen aus New York sowie Besuchern, QR-Codes zu scannen, die in den sozialen Medien und in der Nähe der Sehenswürdigkeiten zu finden sind. So können sie in das AR-Erlebnis eintauchen, Videos aufnehmen und ihre Inhalte in den sozialen Medien teilen.

Zu dieser Kampagne gehören Influencer-Partner, die Videos des AR-Filters in Aktion teilen und Follower dazu inspirieren, die Sehenswürdigkeiten zu finden, den Filter selbst auszuprobieren sowie ihre eigenen Inhalte zu posten – und so die Konversation zu verstärken sowie den Einsatz zu vertiefen.

Um an dem Erlebnis teilzunehmen, können Teilnehmer der Klimawoche sowie die Öffentlichkeit @Reju auf sozialen Plattformen und https://ar.reju.com/ folgen, um sich das Erlebnis anzusehen.

Nach der Verwendung des AR-Filters werden Verbraucher aufgefordert, ihr Filmmaterial mit dem Hashtag #RejuClimateWeek zu teilen, mehr über die Regeneration von Textilien zu erfahren und sich zu Rejus Bewegung für eine Kreislaufwirtschaft für Textilien anzumelden.

Informationen zu Reju

Reju ist ein Unternehmen für Materialaufbereitung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufbereitung von Polyestertextilien und PET-Abfällen konzentriert. Das sich im Besitz von Technip Energies befindende Reju wird von seiner Mission angetrieben, unendliche Möglichkeiten aus begrenzten Ressourcen zu erschließen, und nutzt dabei Technologie, die aus der IBM-Forschung stammt. Ziel des Unternehmens ist, ein globales Kreislaufsystem für das Textilrecycling zu schaffen, um Polyestertextilien zu regenerieren und in den Kreislauf zurückzuführen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reju.com/.

