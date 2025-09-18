  • 18.09.2025, 13:53:02
  • /
  • OTS0147

FPÖ – Hafenecker: „ORF ließ linke Aktivistin hohen Ausländeranteil bei Gewalttaten gegen Frauen vor laufender Kamera negieren!“

Auftritt grünnaher „Expertin“ war Schlag ins Gesicht aller Frauen, die Opfer ausländischer Gewalttäter wurden

Wien (OTS) - 

„Tag für Tag produziert der ‚Zwangssteuer’-Rundfunk mittlerweile schon ein übles Manipulationsstück.“ Mit diesen Worten kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA das Interview von Maria Rösslhumer, Gründerin des Vereins „StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt", in der gestrigen ZIB2 bei Armin Wolf, in der sie unter anderem meinte, dass das Ausmaß an Gewalt gegen Frauen in Österreich nichts mit Zuwanderung zu tun habe. „Wenigstens hielt ihr Armin Wolf entgegen, dass bei den verurteilten und angezeigten Delikten Ausländer überrepräsentiert sind. Jedoch wurde den Zuschauern wieder einmal eine wichtige Information über diese ‚Expertin‘ vorenthalten: Nämlich dass sie in der Vergangenheit mehrmals bei Veranstaltungen der Grünen aufgetreten ist. Kein Wunder also, dass eine grünnahe Vereinsobfrau in ihrer linksideologischen Multikulti-Verblendung die traurige Realität negiert. Es wird daher wieder einmal alles andere als ein Zufall gewesen sein, dass ausgerechnet diese linke Aktivistin von den linken Wahrheitswächtern am Küniglberg für dieses Interview auserkoren wurde“, so Hafenecker weiter.

Die „Manipulationsmasche“ des ORF, den Zuschauern politische Aktivisten als vermeintlich neutrale Experten vorzusetzen, sei altbekannt, beim besonders tragischen Thema von Gewalt gegen Frauen in diesem Fall aber besonders skandalös: „Den überproportionalen Anteil an ausländischen Tätern negieren zu lassen, ist ein Schlag ins Gesicht aller Frauen, die Opfer derartiger Verbrechen geworden sind – ganz besonders jener, die Vergewaltigungen oder andere schreckliche Gewalttaten durch illegale Einwanderer seit dem Katastrophenjahr 2015 erleiden mussten. Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk wäre zu Objektivität und zur Abbildung der Wirklichkeit verpflichtet, und nicht zur Wiedergabe linker Realitätsverweigerung und Einwanderungsromantisierung, die unter anderem genau für den Niedergang der Sicherheit im Land mitverantwortlich ist!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright