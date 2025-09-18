Stadtakademie Wien: Elisabeth Olischar übernimmt Führung – neue Impulse für politische Bildung

Wien (OTS) -

Im Zuge des gestrigen Semesterstarts übernahm Gemeinderätin Elisabeth Olischar die Präsidentschaft der Stadtakademie von gf. Landesparteiobmann Markus Figl, der diese Institution maßgeblich geprägt und geformt hat. Als langjähriges Mitglied des Teams bringt sie Kompetenz, Erfahrung und Innovationsgeist in ihre neue Rolle ein.

„Mit Elisabeth Olischar steht eine engagierte, kompetente und zukunftsorientierte Persönlichkeit an der Spitze der Stadtakademie. Sie versteht es, Menschen zusammenzuführen und Ideen für ein modernes, bürgerliches Wien zu entwickeln. Ich gratuliere ihr herzlich und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, betont gf. Landesparteiobmann Markus Figl.

Die neue Präsidentin der Stadtakademie blickt motiviert in die Zukunft: „Die Stadtakademie war für mich immer ein Raum des Weiterdenkens – ein Ort, an dem wir gemeinsam Ideen für Wien schaffen. Ich möchte diesen Raum weiter öffnen – für alle, die Wien mit ihren Ideen bereichern wollen. Unser Ziel ist es, die Stadtakademie als moderne, bürgerliche Bildungseinrichtung im urbanen Raum weiterzuentwickeln“, so Elisabeth Olischar.

Beide betonen abschließend die gemeinsame Richtung: „Die Stadtakademie Wien bleibt ein Ort für Kreativität, Austausch und Zukunftsdenken. Gemeinsam werden wir weiter daran arbeiten, Wien mit neuen Perspektiven und bürgerlichen Ideen zu gestalten.“