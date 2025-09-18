  • 18.09.2025, 13:00:03
Chorkonzert im ORF Vorarlberg: Männerchor Bregenz

21. September 2025, 17.00 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

Wien (OTS) - 

Wenige Wochen vor seinem großen Konzert im Bregenzer Festspielhaus präsentiert der Männerchor Bregenz Ausschnitte aus seinem Konzertprogramm „Unter fernen Sternen – Vom Bodensee zur Waterkant“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg. Unter der Leitung von Michael Schwärzler nimmt der Männerchor am 21. September 2025 um 17.00 Uhr im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn das Publikum mit auf eine abenteuerliche Seereise. Von „Die Fischerin vom Bodensee“ über „La Paloma“, „Santiano“ bis hin zu „Seemann (deine Heimat ist das Meer)“ wird eine musikalische Geschichte rund um Seen und das Meer geboten. Durch den Abend führt Moderatorin Martina Köberle vom ORF Vorarlberg.

„Das Konzert“ auf ORF Radio Vorarlberg

Das Chorkonzert des Männerchors Bregenz ist in der Sendung „Das Konzert“ am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, um 20.00 Uhr auf ORF Radio Vorarlberg zu hören.

