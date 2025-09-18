Alles neu bei der A1 Tochter yesss!, außer der Geschlechterdiskriminierung

Wien (OTS) -

“Die A1-Tochter yesss! krempelt nach 20 Jahren alles um: neues Design, neuer Slogan und vor allem eine radikale Vereinfachung aller Prozesse”, so Florian Schwarz, Leiter des Mobilfunkanbieters im Interview mit dem Standard. Fast alles, denn die Verpflichtung zur Anrede "Herr" oder "Frau" besteht nach wie vor und trotz einer EuGH Entscheidung zur Rechtswidrigkeit.

"Unsere Kunden haben kein Verständnis dafür, wenn sie drei Tage warten müssen oder 100-mal beim Service anrufen müssen", so Schwarz. Wir warten seit über 2 Jahren auf eine geschlechtsneutrale Anrede. Laut A1 Telekom Austria AG seien mehr als zwei Anredeformen „technischen Komplex“. Beim Titel gibt es 86 Auswahlmöglichkeiten.



Ab sofort zeigt auch die A1-„Grätzl Testimonial“-Kampagne die Lieblingsorte von Wiener*innen auf Plakaten in der ganzen Stadt. Wir schicken gerne noch Fotos aus Ämtern, Behörden & Gerichtssälen!

Langfassung & Bilder: https://venib.at/alles-neu-bei-yesss/