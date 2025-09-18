  • 18.09.2025, 12:34:33
  • /
  • OTS0128

Alles neu bei der A1 Tochter yesss!, außer der Geschlechterdiskriminierung

Wien (OTS) - 

“Die A1-Tochter yesss! krempelt nach 20 Jahren alles um: neues Design, neuer Slogan und vor allem eine radikale Vereinfachung aller Prozesse”, so Florian Schwarz, Leiter des Mobilfunkanbieters im Interview mit dem Standard. Fast alles, denn die Verpflichtung zur Anrede "Herr" oder "Frau" besteht nach wie vor und trotz einer EuGH Entscheidung zur Rechtswidrigkeit.

"Unsere Kunden haben kein Verständnis dafür, wenn sie drei Tage warten müssen oder 100-mal beim Service anrufen müssen", so Schwarz. Wir warten seit über 2 Jahren auf eine geschlechtsneutrale Anrede. Laut A1 Telekom Austria AG seien mehr als zwei Anredeformen „technischen Komplex“. Beim Titel gibt es 86 Auswahlmöglichkeiten.

Ab sofort zeigt auch die A1-„Grätzl Testimonial“-Kampagne die Lieblingsorte von Wiener*innen auf Plakaten in der ganzen Stadt. Wir schicken gerne noch Fotos aus Ämtern, Behörden & Gerichtssälen!

Langfassung & Bilder: https://venib.at/alles-neu-bei-yesss/

Langfassung und Bilder

Rückfragen & Kontakt

Pepper Gray, venib@riseup.net, 067764458777

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VNB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright