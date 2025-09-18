  • 18.09.2025, 12:31:03
Sabine Zurmühl erhält die Hedwig-Dohm-Urkunde 2025 für ihr Lebenswerk

Wien/Köln (OTS) - 

Am 20. September 2025 erhält unsere Autorin Sabine Zurmühl die Hedwig-Dohm-Urkunde des Journalistinnenbundes für ihr Lebenswerk als Journalistin, Autorin und Feministin. Die Verleihung erfolgt im Rahmen der jb-Jahrestagung in Leipzig.

Sabine Zurmühl ist Mitbegründerin der Frauenzeitschrift Courage (1976) und Gründungsmitglied des Journalistinnenbundes e. V. (1987). Sie veröffentlichte 2022 ihr Buch »Cosima Wagner. Ein widersprüchliches Leben« im Böhlau Verlag.

»Sabine Zurmühl ist eine Pionierin mit langem Atem, denn sie ist ihren Themen und ihrem Verein treu geblieben. Mit ihrem journalistischen und feministischen Wirken über Jahrzehnte hat sie Maßstäbe gesetzt. Bis heute engagiert sie sich im Journalistinnenbund, vor allem als Vorsitzende der Jury für den Marlies-Hesse-Nachwuchspreis. Sie ist uns ein Vorbild«, begründet die Vorsitzende des jb, Friederike Sittler, die Wahl.

Weitere Informationen zum Preis: Hedwig-Dohm-Urkunde 2025 für Sabine Zurmühl – Journalistinnenbund

