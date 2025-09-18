Linz (OTS) -

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation unseres neuen Herbstplakats „Martin Winkler – Mehr Energie für Oberösterreich“ ein.

Datum: Freitag, 19. September 2025

Uhrzeit: 10:45 Uhr

Ort: Landesgeschäftsstelle der SPÖ Oberösterreich, Innenhof, Landstraße 36, 4020 Linz

Die Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger wird die Details zur landesweiten Großflächen-Plakatreihe vorstellen und damit über die erste Phase unserer Kampagnenaktivitäten zu „Der Winkler-Plan für ein starkes Oberösterreich“ informieren. Anschließend steht sie Ihnen für Fragen zur Verfügung.

Im Anschluss laden wir Sie, sofern es Ihre Zeit erlaubt, gerne ins Café Central ein.

Einladung zur Präsentation des Herbstplakats „Martin Winkler – Mehr Energie für Oberösterreich“

Datum: 19.09.2025, 10:45 Uhr

Ort: Landesgeschäftsstelle der SPÖ Oberösterreich, Innenhof

Landstraße 36

4020 Linz

Österreich

URL: https://plan-fuer-ooe.spooe.at/