Einladung zur Präsentation des Herbstplakats „Martin Winkler – Mehr Energie für Oberösterreich“

Linz (OTS) - 

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation unseres neuen Herbstplakats „Martin Winkler – Mehr Energie für Oberösterreich“ ein.

Datum: Freitag, 19. September 2025

Uhrzeit: 10:45 Uhr

Ort: Landesgeschäftsstelle der SPÖ Oberösterreich, Innenhof, Landstraße 36, 4020 Linz

Die Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger wird die Details zur landesweiten Großflächen-Plakatreihe vorstellen und damit über die erste Phase unserer Kampagnenaktivitäten zu „Der Winkler-Plan für ein starkes Oberösterreich“ informieren. Anschließend steht sie Ihnen für Fragen zur Verfügung.

Im Anschluss laden wir Sie, sofern es Ihre Zeit erlaubt, gerne ins Café Central ein.

URL: https://plan-fuer-ooe.spooe.at/

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Oberösterreich
Bernhard L. Wieland, MSc
Telefon: 066488461755
E-Mail: bernhard.wieland@spoe.at
Website: https://www.spooe.at

