Einladung zur Präsentation des Herbstplakats „Martin Winkler – Mehr Energie für Oberösterreich“
Wir laden Sie herzlich zur Präsentation unseres neuen Herbstplakats „Martin Winkler – Mehr Energie für Oberösterreich“ ein.
Datum: Freitag, 19. September 2025
Uhrzeit: 10:45 Uhr
Ort: Landesgeschäftsstelle der SPÖ Oberösterreich, Innenhof, Landstraße 36, 4020 Linz
Die Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger wird die Details zur landesweiten Großflächen-Plakatreihe vorstellen und damit über die erste Phase unserer Kampagnenaktivitäten zu „Der Winkler-Plan für ein starkes Oberösterreich“ informieren. Anschließend steht sie Ihnen für Fragen zur Verfügung.
Im Anschluss laden wir Sie, sofern es Ihre Zeit erlaubt, gerne ins Café Central ein.
URL: https://plan-fuer-ooe.spooe.at/
Rückfragen & Kontakt
SPÖ Oberösterreich
Bernhard L. Wieland, MSc
Telefon: 066488461755
E-Mail: bernhard.wieland@spoe.at
Website: https://www.spooe.at
