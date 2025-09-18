Aviso: PK zur Vorstellung der Kinder- und Jugendstrategie 2025–2030

Wien (OTS) -

Am Montag, den 22. September 2025, um 9:00 Uhr präsentieren Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, NEOS-Gemeinderätin Dolores Bakos sowie SPÖ-Gemeinderätin Marina Hanke die Kinder- und Jugendstrategie 2025–2030.

Mit der ersten Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien wurde der Weg geebnet, Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt zu machen. Dieser Weg findet nun seine konsequente Fortsetzung.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Datum: Montag, 22.09.2025, 09 Uhr

Ort: Rathaus Wien, Volkshalle