Aviso: PK zur Vorstellung der Kinder- und Jugendstrategie 2025–2030
Am Montag, den 22. September 2025, um 9:00 Uhr präsentieren Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, NEOS-Gemeinderätin Dolores Bakos sowie SPÖ-Gemeinderätin Marina Hanke die Kinder- und Jugendstrategie 2025–2030.
Mit der ersten Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien wurde der Weg geebnet, Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt zu machen. Dieser Weg findet nun seine konsequente Fortsetzung.
Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.
Datum: Montag, 22.09.2025, 09 Uhr
Ort: Rathaus Wien, Volkshalle
