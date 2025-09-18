  • 18.09.2025, 12:00:33
Aviso: PK zur Vorstellung der Kinder- und Jugendstrategie 2025–2030

Wien (OTS) - 

Am Montag, den 22. September 2025, um 9:00 Uhr präsentieren Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, NEOS-Gemeinderätin Dolores Bakos sowie SPÖ-Gemeinderätin Marina Hanke die Kinder- und Jugendstrategie 2025–2030.

Mit der ersten Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien wurde der Weg geebnet, Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt zu machen. Dieser Weg findet nun seine konsequente Fortsetzung.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Datum: Montag, 22.09.2025, 09 Uhr

Ort: Rathaus Wien, Volkshalle

Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: marko.knoebl@wien.gv.at

Sarah Hierhacker, MA
Wiener Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Mediensprecherin
Leitung Medien- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000 81923
E-Mail: sarah.hierhacker@spw.at
Website: https://www.rathausklub.spoe.at

