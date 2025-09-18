MaxSolar weiht neue Firmenzentrale am Traunsteiner Bahnhof ein

Traunstein (OTS) -

Die MaxSolar GmbH hat ihren neuen Firmensitz im Herzen von Traunstein (Oberbayern) bezogen und am Mittwochabend gemeinsam mit geladenen Gästen symbolisch eingeweiht. Das moderne Bürogebäude, das direkt am Traunsteiner Bahnhof liegt, ist der neue Hauptstandort des Unternehmens, das seit über 15 Jahren eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Erneuerbare-Energien-Konzepten in der Region und mittlerweile in ganz Deutschland spielt. MaxSolar ist mit drei weiteren Niederlassungen deutschlandweit vertreten. Das Unternehmen entwickelt sektorenübergreifende Energiekonzepte, die verschiedene Bereiche der Erneuerbaren Energien miteinander verknüpfen. Neben dem Hauptsitz in Traunstein unterhält das Unternehmen Niederlassungen in München, Hamburg und Berlin.

Ein zukunftsorientierter Standort

"Unsere neue Firmenzentrale stellt einen weiteren wichtigen Schritt für die Zukunft von MaxSolar dar. Wir setzen nicht nur auf eine innovative und nachhaltige Architektur in der Region, sondern auch auf Energiekonzepte, die den höchsten Ansprüchen an Effizienz und Klimaschutz gerecht werden. Wir investieren in die Region", erklärte Christoph Strasser, Geschäftsführer der MaxSolar GmbH während der Eröffnung. "Die Nähe zum Traunsteiner Bahnhof bietet zudem eine ausgezeichnete Anbindung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Partner und Kunden."

Der Planungs- und Bauprozess des neuen Bürogebäudes erfolgte in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und Experten. Die Hartinger Unternehmensgruppe ist Eigentümerin des Gebäudes, während die Architekten und Stadtplaner Romstätter den Entwurf auf bauherrenseitige Vorgaben hin erstellten. Für die Innenarchitektur wurde Oberhaizinger IDP beauftragt, die den Mietbereich gestalteten und weitere Fachplaner wie elo-plan und Sani-Plan für technische Planungen mit koordinierten. Insgesamt flossen rund acht Millionen Euro in den Gebäudebau. Zusätzlich dazu investiert die MaxSolar GmbH über drei Millionen Euro in den Ausbau ihres Standorts.

Die Planung des Bürogebäudes nahm ihren Anfang bereits im Januar 2023 mit dem ersten Termin zwischen den Bauherren und der MaxSolar. Im August 2023 folgte das erste Gespräch mit den Innenarchitekten, die anschließend mit der Gestaltung des Innenraums beauftragt wurden. Der eigentliche Baubeginn erfolgte im Mai 2024.

Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus

Besonders hervorzuheben sind die Photovoltaikanlagen auf dem Dach (mit circa 30 Kilowattpeak/kWp) und der Fassade (mit circa 20 kWp). Eine Co-Working-Area im Untergeschoss soll zukünftig die Vernetzung mit dem Chiemgau Campus fördern. Zusätzlich bietet das Gebäude eine Ladeinfrastruktur mit fünf öffentlich zugänglichen DC-Ladesäulen (jeweils zwei Ladepunkte à 240 kW, ein Ladepunkt zu 400 kW) sowie insgesamt 27 AC-Ladepunkte. Die DC-Ladepunkte sind vollständig öffentlich zugänglich, die AC-Ladepunkte stehen sowohl der MaxSolar-Flotte als auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung.

"Mit der Integration von PV-Anlagen, E-Ladeinfrastruktur und modernen Arbeitsbereichen schaffen wir ein zukunftsweisendes Gebäude, das ökologische und praktische Mehrwerte vereint", resümiert Strasser.

Über MaxSolar GmbH:

Die 2009 gegründete MaxSolar GmbH mit Hauptsitz in Traunstein entwickelt sektorübergreifende Energiekonzepte und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien ab - von der Entwicklung, Planung und Installation bis zum Betrieb der Anlagen. Durch die Kombination von Photovoltaik, Windenergie, Speicherlösungen, Elektromobilität und Wärmeversorgung entstehen innovative Konzepte, die alle Sektoren intelligent miteinander vernetzen. Zudem bietet MaxSolar Kunden Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom an. Mit einer Projektpipeline von 7,6 Gigawatt, fünf Standorten und knapp 370 Mitarbeitern ist MaxSolar in ganz Deutschland aktiv.

