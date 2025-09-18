Easy-Fundament gewinnt SME EnterPRIZE 2025 für Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen

Wien (OTS) -

Die Easy-Fundament GmbH aus Jennersdorf (Burgenland) ist Gewinnerin des Generali SME EnterPRIZE 2025 in der Kategorie „Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen“. Das Unternehmen bietet eine zukunftsorientierte Alternative zum Betonfundament: Schraubfundamente, die ohne Aushub, Trocknungszeiten oder Flächenversiegelung auskommen – reversibel, wiederverwendbar und mit einem Bruchteil der CO₂-Bilanz herkömmlicher Lösungen.

„Gerade im Bauwesen braucht es neue Ideen, die den Ökologie-Faktor in den Mittelpunkt stellen“, sagt Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich. „Easy-Fundament zeigt, wie nachhaltiges Denken in praxistaugliche und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen übersetzt werden kann. Damit wird nicht nur CO₂ reduziert, sondern auch Raum für Innovation geschaffen.“

Stefan Meitz, Inhaber der Easy-Fundament GmbH, betont: „Wir glauben an eine Bauweise, die Ressourcen schont und in Kreisläufen denkt. Der Gewinn des SME EnterPRIZE motiviert uns, noch mehr Kund_innen für einen bewussten Umgang mit Fläche, Energie und Materialeinsatz zu begeistern.“

Platz 2: GREENJET GmbH

GREENJET aus Wien entwickelt und vertreibt TÜV-zertifizierte, patentierte Wasserspardüsen, die den Wasser- und Energieverbrauch um bis zu 66 Prozent senken – ohne Komfortverlust. Eingesetzt in Hotels, Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Haushalten leisten die Produkte einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung. Die Fertigung erfolgt regional in Salzburg unter höchsten Umweltstandards.

Platz 3: ProDamm

ProDamm steht für modernen Hochwasserschutz, der Nachhaltigkeit, Wiederverwendbarkeit und gesellschaftliche Verantwortung vereint. Das Unternehmen aus Wörgl (Tirol) bietet modulare Schutzsysteme, die auf Anforderungen von Kommunen, Feuerwehren, Katastrophenschutzeinrichtungen, Industrie- und Gewerbebetrieben, Wohnbaugesellschaften sowie privaten Hausbesitzern abgestimmt sind. Die mobilen Module lassen sich werkzeuglos aufbauen und platzsparend lagern.

Der SME EnterPRIZE

Der SME EnterPRIZE ist eine Initiative der Generali Group, die seit 2021 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Europa auszeichnet, die durch nachhaltiges Wirtschaften einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. In Österreich richtet sich der Preis an KMU, die in den Kategorien Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, Nachhaltiges Geschäftsmodell sowie Nachhaltige Start-ups innovative Lösungen umsetzen. Die Gewinner_innen erhalten ein Preisgeld von bis zu 10.000 Euro sowie Zugang zur Climate Academy des Start-ups Glacier. Die prämierten Unternehmen qualifizieren sich zudem für den internationalen SME EnterPRIZE Event in Brüssel. Zusätzlich wurde 2025 ein mit 3000 Euro dotierter Sonderpreis für Gründerinnen vergeben, um weibliches Unternehmertum im Nachhaltigkeitsbereich sichtbar zu machen und zu fördern.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,1 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.600 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der 1831 gegründeten Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit. Die Generali Group ist in über 50 Ländern mit einem Prämienaufkommen von 95,2 Milliarden Euro sowie Assets under Management von mehr als 800 Milliarden Euro im Jahr 2024 vertreten. Mit rund 87.000 Mitarbeiter_innen, die 71 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali Group eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.