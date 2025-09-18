- 18.09.2025, 11:39:33
Aviso Metaller-KV: Start der Herbstlohnrunde am 22. September um 11 Uhr
Am 22. September beginnt die heurige Herbstlohnrunde mit den Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 200.000 Beschäftigten der Metallindustrie.
Um 11 Uhr findet in der Wirtschaftskammer Österreich das Wirtschaftsgespräch der Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit allen sechs Fachverbänden und Berufsgruppen (Bergbau-Stahl, Fahrzeugindustrie, Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen, Gießereiindustrie, Metalltechnische Industrie, Nichteisen-Metallindustrie) der Branche statt. Um 14 Uhr beginnt die erste Verhandlungsrunde mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI).
Kurze Pressestatements der beiden Chefverhandler der Arbeitnehmer:innen, Reinhold Binder (PRO-GE) und Mario Ferrari (GPA), sind vor und nach dem Wirtschaftsgespräch geplant.
BITTE MERKEN SIE VOR
Start der Herbstlohnrunde mit den Kollektivvertragsverhandlungen für die Metallindustrie
22. September 2025
Ca. 10:40 Uhr Pressestatement Binder und Ferrari
Ca. 12:40 Uhr Pressestatement Binder und Ferrari
Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
Rückfragen & Kontakt
PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit
Mathias Beer
Mobil: 0664 6145 920
E-Mail: mathias.beer@proge.at
Web: www.proge.at
Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 05 0301-21 225
Mobil: 0676/817111225
E-Mail: daniel.guertler@gpa.at
Website: https://www.gpa.at
