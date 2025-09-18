Aviso Metaller-KV: Start der Herbstlohnrunde am 22. September um 11 Uhr

Wien (OTS) -

Am 22. September beginnt die heurige Herbstlohnrunde mit den Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 200.000 Beschäftigten der Metallindustrie.

Um 11 Uhr findet in der Wirtschaftskammer Österreich das Wirtschaftsgespräch der Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit allen sechs Fachverbänden und Berufsgruppen (Bergbau-Stahl, Fahrzeugindustrie, Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen, Gießereiindustrie, Metalltechnische Industrie, Nichteisen-Metallindustrie) der Branche statt. Um 14 Uhr beginnt die erste Verhandlungsrunde mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI).

Kurze Pressestatements der beiden Chefverhandler der Arbeitnehmer:innen, Reinhold Binder (PRO-GE) und Mario Ferrari (GPA), sind vor und nach dem Wirtschaftsgespräch geplant.

Start der Herbstlohnrunde mit den Kollektivvertragsverhandlungen für die Metallindustrie

22. September 2025

Ca. 10:40 Uhr Pressestatement Binder und Ferrari

Ca. 12:40 Uhr Pressestatement Binder und Ferrari

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien