BEACTIVE DAY am 23. September 2025

Wien (OTS) -

Von 23. bis 30. September 2025 findet erneut die „Europäische Woche des Sports“ statt. Die Europäische Kommission hat diese Initiative 2015 ins Leben gerufen, um Menschen in ganz Europa für einen aktiven und gesunden Lebensstil zu begeistern.

Ein besonderer Höhepunkt ist der #BEACTIVE DAY am Dienstag, 23. September 2025, an dem in ganz Österreich zahlreiche Aktionen stattfinden.

Gewerbliche Sport- und Freizeitbetriebe - darunter Fitnessstudios, Tanzschulen, Personaltrainer:innen, Pilates- und Yogastudios, Outdoor-Trainingsanbieter und viele mehr - öffnen ihre Türen und bieten ein breites Spektrum an kostenlosen oder vergünstigten Schnupperkursen und Probestunden.

Jetzt mitmachen, ausprobieren und #BEACTIVE bleiben!

Der Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt die Interessen von 34 Berufsgruppen und rund 20.000 Betrieben. Diese leisten einen wesentlichen Beitrag zur direkten und indirekten Wertschöpfung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Höhe von rund 46,5 Milliarden Euro (14,8 Prozent des BIP). (PWK376/ES)