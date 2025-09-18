  • 18.09.2025, 11:30:03
  • /
  • OTS0100

#BEACTIVE DAY am 23. September 2025

Kostenlose Schnupperkurse und vielfältige Angebote bei gewerblichen Freizeit- und Sportbetrieben in ganz Österreich

Wien (OTS) - 

Von 23. bis 30. September 2025 findet erneut die „Europäische Woche des Sports“ statt. Die Europäische Kommission hat diese Initiative 2015 ins Leben gerufen, um Menschen in ganz Europa für einen aktiven und gesunden Lebensstil zu begeistern.

Ein besonderer Höhepunkt ist der #BEACTIVE DAY am Dienstag, 23. September 2025, an dem in ganz Österreich zahlreiche Aktionen stattfinden.

Gewerbliche Sport- und Freizeitbetriebe - darunter Fitnessstudios, Tanzschulen, Personaltrainer:innen, Pilates- und Yogastudios, Outdoor-Trainingsanbieter und viele mehr - öffnen ihre Türen und bieten ein breites Spektrum an kostenlosen oder vergünstigten Schnupperkursen und Probestunden.

Jetzt mitmachen, ausprobieren und #BEACTIVE bleiben!

Die teilnehmenden Betriebe finden Sie hier.

Der Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt die Interessen von 34 Berufsgruppen und rund 20.000 Betrieben. Diese leisten einen wesentlichen Beitrag zur direkten und indirekten Wertschöpfung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Höhe von rund 46,5 Milliarden Euro (14,8 Prozent des BIP). (PWK376/ES)

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright