Erstmals NQR-Einstufung für Buchhaltungs-Diplom

Das ASW-Diplom Buchhaltung ist seit kurzem auf NQR-Stufe 5 eingestuft. Es ist damit das einzige Buchhaltungsdiplom in Österreich auf diesem Niveau.

MMag. Dr. Sandra Allmayer, MA MBA ist Geschäftsführerin der ASW
Wien (OTS) - 

Die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen bietet mit ihrem ASW-Diplom Buchhaltung eine qualitätsvolle Ausbildung an, die berufsfokussiert und praxisnah auf entsprechende Karrieremöglichkeiten abzielt.

Diese Ausbildung ist nun, erstmalig in Österreich, dem NQR (Nationaler Qualifikationsrahmen) - Stufe 5 zugeordnet. Damit macht die ASW sichtbar und transparent, über welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen die Absolvent:innen in diesem speziellen Bereich der Buchhaltung verfügen – ein wichtiger Indikator für das Qualifikationsniveau und zur Vergleichbarkeit für Bildungs-Interessierte, aber auch für (potenzielle) Arbeitgeber:innen.

Denn diese Einstufung bedeutet: Der Abschluss entspricht zum Beispiel dem Qualifikationsniveau einer BHS-Matura, die Absolvent:innen verfügen über umfassende Fach- und Handlungskompetenzen in der Buchhaltung – von der selbstständigen Erfassung laufender Geschäftsfälle bis hin zur Erstellung von Auswertungen und der kompetenten Beratung von Klient:innen. Damit erhalten die Absolvent:innen ein anerkanntes Diplom, das ihre Karrierechancen in WT-Kanzleien, Unternehmen und Organisationen erhöht. Und Arbeitgeber:innen wissen, dass Absolvent:innen des ASW-Buchhaltungsdiploms besonders berufsfokussiert und praxisorientiert ausgebildet und entsprechend wertvolle Mitarbeiter:innen sind.

Was ist der NQR?

Der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) ist ein Instrument zur Einordnung der Qualifikationen des österreichischen Bildungssystems. Dieses Transparenzinstrument soll einerseits die Orientierung im österreichischen Bildungssystem erleichtern und zum anderen zur Vergleichbarkeit und Verständlichkeit nationaler Qualifikationen in Europa beitragen.

Dabei können nationale Qualifikationen aus unterschiedlichen Bildungsbereichen (von der beruflichen Bildung, der Hochschulbildung bis hin zur Aus- und Weiterbildung) aufgrund ihrer Lernergebnisse insgesamt 8 Qualifikationsniveaus zugeordnet werden. Ein Bachelorabschluss beispielsweise entspricht dem NQR 6 und ein Masterabschluss dem NQR 7. Über den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) als Übersetzungsinstrument werden alle national zugeordneten Qualifikationen referenziert und so vergleichbar gemacht. Damit wird unter anderem die Transparenz von Qualifikationen erhöht und die Lernergebnisorientierung von Bildungsangeboten weiterentwickelt.

Nähere Informationen unter

https://www.akademie-sw.at/diplome/diplom-buchhaltung/

ASW
MMag. Dr. Sandra Allmayer, MA MBA

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG

