Lotto: Sechser-Doppeljackpot, Jackpots bei Fünfer mit ZZ und Joker

Bei der Bonus-Ziehung am Freitag geht es um 2,4 Mio., 190.000 und 350.000 Euro

Wien (OTS) - 

Mit einer regelrechten „Nullrunde“ endeten die Ziehungen am vergangenen Mittwoch: Es gab weder einen Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl und auch keinen Joker. Bei der nächsten Ziehung, die übrigens wieder eine Bonus-Ziehung ist und somit am Freitag stattfindet, warten somit drei gut gefüllte Gewinntöpfe.

Da es erneut keinen Sechser gegeben hat, geht es im ersten Gewinnrang bei Lotto um rund 2,4 Millionen Euro. Da es auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl gegeben hat, wartet hier ein Jackpot mit rund 190.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser, nur gibt es hier kein Jackpot-Prinzip. Das heißt, dass die Gewinnsumme auf die Gewinner:innen eines Fünfer aufgeteilt wurde. Und so erhält jeder der 33 Fünfer mehr als 8.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Freitag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich blieb ebenfalls ein Gewinn im ersten Rang aus. Somit heißt es auch hier Jackpot, und das angekreuzte „Ja“ in Kombination mit der richtigen Joker Zahl wäre – im Solofall – voraussichtlich rund 350.000 Euro wert.

Die Lotto Bonus-Ziehung am Freitag moderiert Kristina Sprenger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 17. September 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

