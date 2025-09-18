Philipp Hochmair im Doppelpack: ORF-Premieren für „Der Geier – Freund oder Feind“ und „Blind ermittelt: Geister der Vergangenheit“

Wien (OTS) -

Publikumsliebling Philipp Hochmair ermittelt im Doppelpack im ORF-Hauptabend: Am Sonntag, dem 21. September 2025, steht mit „Der Geier – Freund oder Feind“ ein neuer Film der Alpenkrimi-Reihe u. a. mit Patricia Aulitzky auf dem Programm von ORF 2; am Tag darauf, am Montag, dem 22. September, rufen „Geister der Vergangenheit“ das „Blind ermittelt“-Team auf den Plan. Nach der erfolgreichen Premiere von „Blind ermittelt – Der Tote im Tiergarten“ am 15. September mit bis zu 607.000 Krimifans (24 Prozent Marktanteil 12+; bzw. 20 und 19 Prozent in den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49) ist im aktuellen Fall Ursula Strauß in einer Gastrolle zu sehen!

„Der Geier – Freund oder Feind“: ORF-Premiere für Alpenkrimi-Fortsetzung

Fortsetzung der packenden TV-Reihe nach der Romanvorlage von Andrea di Stefanos zweitem Lago-Maggiore-Krimi „Buona Notte“: Philipp Hochmair wird in „Der Geier – Freund und Feind“ als Ex-Polizist, der früher dafür zuständig war, Menschen eine neue Identität zu verschaffen, in ein gefährliches Spiel verwickelt. Ein Auftragsmörder sucht seine Unterstützung – und bietet ihm gegen eine neue Identität an, einen Maulwurf innerhalb der Polizei aufzudecken. An der Seite von Philipp Hochmair spielen Patricia Aulitzky als Hotelchefin und Geiers enge Verbündete, Julia Koch, Lilja van der Zwaarg, Arthur Klemt, Stefano Bernardin, Wotan Wilke Möhring, Jutta Speidel uvm. Regisseur Florian Baxmeyer inszenierte das Drehbuch von Dirk Eisfeld. „Der Geier – Freund oder Feind“ steht als ORF-Premiere am Sonntag, dem 21. September 2025, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON.

Mehr zum Inhalt:

Lukas Geier (Philipp Hochmair), ehemaliger Münchner Kriminalkommissar, wird ein weiteres Mal von seiner Vergangenheit eingeholt! Der berüchtigte Auftragskiller „Der Chirurg“ bietet dem Verfassungsschutz einen Deal an: Für eine neue Identität, mit der er untertauchen kann, ist er bereit, Insider-Informationen preiszugeben und so einen Maulwurf innerhalb der Polizei zu enttarnen. Annemarie Papst (Jutta Speidel), Präsidentin des Verfassungsschutzes, stellt ein Team aus Geier, seiner ehemaligen Schülerin Rebecca Wohlfahrt (Lilja van der Zwaarg) und Franziska Conte (Julia Koch) zusammen. Die drei sollen den „Chirurgen“ sicher unterbringen, ohne den Maulwurf beim LKA aufzuschrecken – ein gewagtes Unterfangen.

„Der Geier – Freund oder Feind“ ist eine Produktion der Network Movie & Graf Film in Koproduktion mit dem ZDF in Zusammenarbeit mit dem ORF.

Ursula Strauß in „Blind ermittelt – Geister der Vergangenheit“

Philipp Hochmair wird als Alex Haller im zweiten neuen „Blind ermittelt“-Film von seiner Vergangenheit eingeholt: Er entkommt einer fehlgeschlagenen Entführung, und eine Spur führt ihn zu einer ehemaligen Kollegin (Ursula Strauß), die mittlerweile als Psychoanalytikerin arbeitet. Als eine Leiche auftaucht und sich die vermeintliche Entführerin meldet, kommt mehr Klarheit in den Fall. Neben Philipp Hochmair und Andreas Guenther als Ermittlerduo, Claudia Kottal als Neo-Kommissarin, Michael Edlinger als Peter Lassmann und Stargast Ursula Strauß hat Regisseurin Mimi Kezele für „Blind ermittelt – Geister der Vergangenheit“ auch Lavinia Nowak, Jakob Seeböck, Petra Morzé und Dennenesch Zoudé vor die Kamera geholt. Das Drehbuch stammt von Uli Brée. ORF 1 und ORF ON zeigen die ORF-Premiere am Montag, dem 22. September 2025, um 20.15 Uhr.

Mehr zum Inhalt:

Ein Klubbesuch wird für Alexander Haller (Philipp Hochmair) zum Albtraum: Eine Taxifahrerin entpuppt sich als Entführerin, doch Haller kann sich rechtzeitig aus dem Auto befreien. Da er von ihr betäubt wurde, erinnert er sich lediglich an Wortfetzen wie „Freuds Fehler“ oder „Gerechtigkeit der Schwächeren“ und an ein Klopfen aus dem Kofferraum des Taxis. Alex lässt der Vorfall keine Ruhe, und gemeinsam mit seinem Partner Niko Falk (Andreas Guenther) stellt er Nachforschungen an. Eine Spur führt zu Grischka Tanner (Ursula Strauss), einer ehemaligen Kollegin von Alex, die mittlerweile eine psychoanalytische Praxis für weibliche Gewaltopfer leitet. Als eine Leiche in einem Container entdeckt wird und plötzlich sogar die Taxifahrerin (Lavinia Nowak) auf der Polizeiwache vorstellig wird, nimmt der Fall so richtig Fahrt auf.

„Blind ermittelt“ ist eine Koproduktion der Mona Film und Tivoli Film in Zusammenarbeit mit ORF und ARD Degeto für ARD mit Unterstützung von FISA+, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien

