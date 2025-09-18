  • 18.09.2025, 11:00:33
BMF startet mit neuem Podcast

Finanzminister Markus Marterbauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl im Gespräch mit interessanten Persönlichkeiten

Wien (OTS) - 

Das BMF startet mit BMF.Geldanschauung einen neuen Podcast. „Wir wollen mit dem Podcast die Themen des Finanzministeriums anders aufbereiten und sie so Menschen zugänglich machen, die bisher für die Themen des Finanzministeriums noch kein so großes Interesse gezeigt haben“, sagen Finanzminister Markus Marterbauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.

Der Podcast wird zwei Mal pro Monat erscheinen. Zu finden ist er auf der Webseite des BMF und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Produziert wird er von der Bundesfinanzakademie.

In der ersten Folge trifft Finanzminister Markus Marterbauer die Kabarettistin Marina Lacković – besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Malarina. Es geht unter anderem um Steuererklärungen und wofür der Staat seine Steuereinnahmen verwendet. Diese Folge wurde soeben veröffentlicht.

In der zweiten Folge, die Ende September erscheint, wird Finanzminister Markus Marterbauer mit Fiskalrat Christoph Badelt im Gespräch sein.

Die dritte Folge wird Mitte Oktober online gehen. In dieser wird Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl FMA-Vorständin Mariana Kühnel begrüßen und mit ihr über den österreichischen Finanzmarkt sprechen.

Podcast: https://bmfgeldanschauung.podigee.io/

Fotos vom Gespräch Markus Marterbauer und Marina Lacković: https://www.flickr.com/gp/159530260@N03/0076g507Wn

Fotos von Finanzminister Markus Marterbauer und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl:
https://flic.kr/s/aHBqjCaFia

