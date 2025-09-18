  • 18.09.2025, 10:51:33
  • /
  • OTS0082

SPÖ-Schieder: Von Wien bis Brüssel - Wir kämpfen gegen die Wohnungskrise

SPÖ-EU-Abgeordneter begrüßt Mietpaket der Bundesregierung und drängt auf EU-weiten Aktionsplan für leistbares Wohnen

Wien (OTS) - 

Die österreichische Bundesregierung hat im Ministerrat das von SPÖ-Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler vorgelegte Mietpaket für leistbares Wohnen beschlossen. Andreas Schieder, SPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament und sozialdemokratischer Sprecher sowie einziges österreichisches Mietglied im Wohnausschuss, begrüßt diesen entscheidenden Schritt und unterstreicht die europaweite Dimension einer sozialen Wohnpolitik: „In Österreich und ganz Europa werden die Menschen Tag für Tag von einer Preislawine überrollt, zu der vor allem die hohen Mietkosten beitragen. Mit einem durchschnittlichen Mietanstieg von 18 Prozent in den letzten Jahren ist klar: Die Wohnungskrise ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mit dem beschlossenen Mietpaket hat die Bundesregierung auf Initiative von Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler einen Meilenstein für leistbares Wohnen gesetzt. Nach dem erfolgreichen Mietpreis-Stopp im geregelten Bereich, der bereits Millionen Mieter:innen entlastet, greift die Bundesregierung nun auch im freien Mietmarkt ein und sorgt damit dafür, dass hunderttausende weitere Menschen spürbar entlastet werden. Das ist nicht nur ein starkes Signal für soziale Gerechtigkeit in Österreich, sondern ein Beispiel für ganz Europa.“ ****

Schieder betont: „Wohnen darf kein Luxus sein, Wohnen ist ein Grundrecht. Dieser Satz muss endlich gebaute, erlebbare, bewohnbare Realität für die Menschen in ganz Europa werden. Im Kampf für leistbares Wohnen müssen wir auf allen Ebenen enger zusammenarbeiten – von Wien bis Brüssel. Die Wohnungskrise ist eine europäische Krise, die endlich europäische Antworten braucht. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat inzwischen erkannt, dass Europa hier stärker gefordert ist. Doch Erkenntnisse allein reichen nicht aus: Die Kommission muss endlich einen konkreten Aktionsplan für leistbares Wohnen vorlegen, denn es ist höchste Zeit, dass wir auch auf europäischer Ebene ins Tun kommen. Das bedeutet: Spekulation mit Wohnraum eindämmen, gemeinsame Investitionen in grünen und nachhaltigen Wohnbau vorantreiben, die Förderung von Sozialwohnungen für breite Bevölkerungsschichten ausweiten und endlich strengere Regeln für Kurzzeitvermietungen einführen, so wie es die sozialdemokratische Regierung in Spanien erst kürzlich vorgezeigt hat. Die Menschen in Europa können es sich nicht leisten, länger zu warten.“ (Schluss) jw/lw

Rückfragen & Kontakt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der SPÖ-Delegation im
Europaparlament
Jasmin Wagner
Telefon: +32 2 28 38628
E-Mail: jasmin.wagner@europarl.europa.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright