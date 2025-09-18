Enery sichert sich eine Wachstumsfinanzierung mit Rivage Investment und Kommunalkredit für Erneuerbaren-Offensive in CEE

Wien (OTS) -

Enery, einer der führenden Entwickler von Grünstromsystemen in Zentral- und Osteuropa (CEE), freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer mittelfristigen Green-Growth-Finanzierung mit Rivage Investment und der Kommunalkredit Austria AG bekannt zu geben.

Die Finanzierung ermöglicht Investitionen in die Umsetzung weiterer Greenfield- und M&A-Projekte von Enery, die Photovoltaik-, Onshore-Wind-, Wasserkraft- und Batteriespeichersysteme (BESS) in den Zielmärkten umfassen. Diese innovative Finanzierungslösung stützt die nächste Wachstumsphase des Unternehmens und ermöglicht es Enery, in den kommenden zwei Jahren mehr als 1 Gigawatt (GW) an erneuerbarer Produktionsleistung sowie 1 Gigawattstunde (GWh) an Speicherkapazität ans Netz zu bringen. Damit wird die Energiewende im CEE-Raum maßgeblich vorangetrieben. Derzeit betreibt Enery ein diversifiziertes Portfolio von Erneuerbaren-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 511 Megawatt (MW) in sechs Ländern. Zusätzliche 212 MW befinden sich im Bau.



Richard König, CEO Enery, und Lukas Nemec, COO Enery: „Wir freuen uns genauso, Rivage Investment als neuen Partner zu begrüßen, wie darüber, unsere langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Kommunalkredit fortzusetzen. Sie hat Enery von Beginn an unterstützt und mit uns zwei bedeutende Finanzierungen in der Unternehmensgeschichte erfolgreich umgesetzt. Mit dem neuen Kapital von Rivage Investment und der Kommunalkredit sind wir perfekt aufgestellt, um unsere Wachstumsstrategie konsequent fortzuführen und unsere Rolle als Key Player in der Energiewende in CEE weiter auszubauen – unter anderem durch die Realisierung einiger der bislang größten hybriden Erneuerbare-Energien-Projekte in der Region. Der Abschluss dieser Finanzierung ist ein bedeutender Meilenstein für Enery und gibt den Startschuss für die nächste Wachstumsphase. Unser Dank gilt den Teams von Rivage Investment und Kommunalkredit für ihre partnerschaftliche Herangehensweise und ihr Engagement, um eine auf Enery zugeschnittene Finanzierung zu ermöglichen."

Gaétane Tracz, Head of Infrastructure Debt, und Maxime Le Joncour, Investment Director bei Rivage Investment: „Wir freuen uns, Enery auf seinem beeindruckenden Wachstumskurs zu begleiten und die Expansion des Unternehmens hin zu einem führenden NextGen-IPP in Zentral- und Osteuropa finanziell zu unterstützen. Wir unterstützen Enerys Mission, Strom mit Sinn zu produzieren und so zur Dekarbonisierung der Stromnetze in Ländern wie Österreich, Rumänien, Bulgarien und Estland beizutragen. Es ist uns eine Freude, Enery auf diesem Weg zu unterstützen und gemeinsam mit der Kommunalkredit ein verlässlicher Partner des Unternehmens zu sein.“

Volker Kruse, Head of Banking, und Arnaud de Laportalière, Senior Transactor bei Kommunalkredit: „Die Kommunalkredit freut sich, Enery erneut bei seiner Entwicklung zu einem führenden IPP in den Kernmärkten zu unterstützen. Mit dieser innovativen Finanzierung ist Enery in der Lage, Erneuerbaren-Anlagen mit über 1 GW an Produktionsleistung in der Region zu errichten und damit die dringend notwendige Energiewende zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, Enerys künftige Erfolge gemeinsam mit unserem Partner Rivage Investment weiter zu begleiten.“

Über Enery

Enery ist ein unabhängiger Grünstrom-Anbieter, der sich der Versorgung seiner Kunden mit zuverlässigen, kostengünstigen und langfristigen grünen Energielösungen verschrieben hat. Das Unternehmen betreibt ein diversifiziertes Portfolio mit 511 MW installierter Kapazität und 212 MW im Bau, das jährlich 724 GWh sauberen Strom erzeugt – genug, um mehr als 246.506 Haushalte zu versorgen und nahezu 220.267 Tonnen CO₂-Emissionen zu vermeiden. Mit einer Entwicklungspipeline von fast 10 GW in zehn Ländern Zentral- und Osteuropas ist Enery führend beim Vorantreiben der Energiewende in der CEE-Region. Neben der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien ist Enery auch führend bei der Optimierung von Erlösströmen für erneuerbare Großanlagen und Speicherprojekte, verwaltet fast 700 MWh an Drittspeicheranlagen und ist ein führender Anbieter von Corporate Green PPAs in der Region. Enery versorgt Industriekunden rund um die Uhr mit grünem Strom. Mit einem vielfältigen Team aus 30 Nationen verankert Enery ESG-Prinzipien in allen Geschäftsbereichen, um nachhaltigen Mehrwert für Gemeinden, Partner und zukünftige Generationen zu schaffen.

https://enery.energy/

Über Rivage Investment

Rivage Investment ist eine 2010 gegründete, unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Paris, die 8,3 Milliarden Euro für führende institutionelle und private Investoren in Europa verwaltet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur, kritischer Assets und öffentlicher Einrichtungen und gilt als führender unabhängiger Verwalter von Infrastrukturanleihen in Europa mit über 6 Milliarden Euro, die seit 2013 investiert wurden. Rivage Investment befindet sich zu 80 % im Besitz seines Gründers und der Mitarbeiter. Im September 2024 beteiligte sich zudem ein von AXA IM Prime verwalteter Fonds als Minderheitsgesellschafter. Während Rivage Investment den Schwerpunkt bislang auf Investments im Investment-Grade-Bereich legte, baut das Unternehmen seit 2017 erfolgreich eine eigene Expertise im High-Yield-Segment auf.

www.rivageinvestment.com

Über Kommunalkredit

Kommunalkredit ist als Infra Banking Expert auf die Finanzierung zukunftsweisender Infrastrukturprojekte in ganz Europa spezialisiert. So stärkt sie die europäische Resilienz, fördert das Wirtschaftswachstum und beschleunigt die grüne Transformation. Mit Kerngeschäftsfeldern in Lending, Advisory, Asset Management und Public Finance unterstützt die Bank Initiativen in den Bereichen Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, Verkehr, Soziale Infrastruktur sowie Natural Resources. Die maßgeschneiderten Finanzierungslösungen der Kommunalkredit decken Infrastruktur- und Energieprojekte (I&E) über den gesamten Projektlebenszyklus, sowie Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierungen auf allen Ebenen der Kapitalstruktur ab. Im Jahr 1958 gegründet, hat die Kommunalkredit allein seit 2020 neue Infrastruktur- und Energiefinanzierungen mit einem Volumen von 8,5 Milliarden Euro ermöglicht. Mehrheitseigentümerin der Kommunalkredit ist die europäische Private-Equity-Gesellschaft Altor, die sich auf Investitionen in innovative Unternehmen und die grüne Transformation spezialisiert und seit ihrer Gründung mehr als 12 Milliarden Euro an Investitionen eingeworben hat.

www.kommunalkredit.at