Das fünfte Kultur- und Kunstfestival der Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area eröffnet

Guangzhou, China (OTS) -

Am Abend des 16. September wurde im Opernhaus Guangzhou das fünfte Kultur- und Kunstfestival der Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area feierlich eröffnet. Das Festival wird gemeinsam vom Ministerium für Kultur und Tourismus der Volksrepublik China, der Volksregierung der Provinz Guangdong, der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong (SAR) sowie der Regierung der Sonderverwaltungsregion Macau (SAR) veranstaltet.

Das einmonatige Kultur- und Kunstfest umfasst fünf Programmkategorien in elf Städten: die Aufführungsreihe "Arts in the Bay", die Vortragsreihe "Resonance in Arts", die Ausstellungen "Shared Aesthetics", die bürgernahen Aktivitäten "Art in Daily Life" sowie die "Radiance of Arts" - eine internationale Messe für Darstellende Künste. Insgesamt sind über 100 Aufführungen, 19 Ausstellungen und mehr als 150 Veranstaltungen in den Gemeinden geplant.

Den Auftakt bildete das Konzert "Symphony of the Greater Bay Area", bei dem sieben Kompositionen - herausragende sinfonische Werke aus Guangdong der vergangenen Jahre - zur Aufführung kamen, die das "GBA-Gen" verkörpern.

Darüber hinaus werden zahlreiche weltbekannte Klassiker auf die Bühnen der Greater Bay Area gebracht. Mehrere international renommierte Ensembles haben das Festival als erste Station ihrer China-Tournee gewählt und ermöglichen dem lokalen Publikum, Weltklassekunst ganz in der Nähe zu erleben.

Zu den bereits gezeigten Höhepunkten gehörte "La Traviata", eine klassische Oper, die von einem rund 150-köpfigen Ensemble der Griechischen Nationaloper erstmals in China aufgeführt wurde. Ebenfalls präsentiert wurde Matthew Bournes "Swan Lake", bekannt für sein bahnbrechendes rein männliches Ensemble, das die klassische Geschichte neu interpretiert und als Meilenstein des modernen Balletts gilt. Außerdem überzeugten "Eugen Onegin" und "Onkel Wanja", zwei klassische Stücke des traditionsreichen russischen Wachtangow-Theaters, durch die Tiefe und Subtilität der großen russischen Literatur. Fünf international gefeierte Musicalstars - darunter Brad Little - standen erstmals gemeinsam auf einer GBA-Bühne und präsentierten 26 Highlights aus bekannten Musicals.

Im Oktober folgt im Opernhaus Guangzhou das französische Erfolgs-Musical "Molière", das mit revolutionären Bühnenbildern das legendäre Leben des französischen Theatermeisters Molière nachzeichnet.

Bereits aufgeführt wurde das Tanzdrama "Konfuzius" des Nationaltheaters für Oper und Tanzdrama China. Anschließend bringt das Chinesische Nationaltheater das moderne Schauspiel "The Yellow Storm" auf die Bühne. Die Shanghai Yue Opera-Bühne präsentiert ihre klassische Adaption des Literatur-Meisterwerks "Ein Traum der Roten Kammer", während das Guangdong Yue Opernhaus mit der Produktion "Samsui Women" eine inspirierende Geschichte weiblicher Stärke erzählt. Die Southern Song and Dance Troupe verbindet in "I Like You" Tradition und Moderne, indem sie den Volkstanz Yingge mit Musicalelementen verknüpft.

Zur weiteren Belebung des Marktes für Darstellende Künste in der Greater Bay Area und zur Förderung einer hochwertigen Entwicklung des Aufführungswesens in Guangdong integriert das diesjährige Festival zudem das Programmmodul "Radiance of Arts" - die 16. Internationale Messe für Darstellende Künste China (Guangzhou). Vom 25. bis 28. September werden fast 300 Institutionen aus 20 Ländern und Regionen erwartet, die nahezu 1.000 Produktionen präsentieren.

Quelle: Provinz Guangdong