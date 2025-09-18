„Under the surface“: Burgschauspieler Markus Meyer liest Kurzgeschichten von Daphne du Maurier im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Vier Lesungen von Burgschauspieler Markus Meyer stehen in der neuen RadioKulturhaus-Saison auf dem Programm. Für diese Veranstaltungen hat sich der Schauspieler seine Lieblingserzählungen von Daphne du Maurier ausgesucht. Bei der ersten Lesung am Freitag, den 26. September (ab 19.00 Uhr) ist die Kurzgeschichte „Die Vögel“ zu hören, die von einem Kriegsveteranen und Landarbeiter handelt, der aggressive Vögel beobachtet, später auch selbst von ihnen attackiert wird und sich daraufhin mit seiner Familie in seinem Haus verbarrikadiert.

In der zweiten Lesung am Donnerstag, den 23. Oktober (ab 19.00 Uhr) trägt Meyer die Kurzgeschichte „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ vor, in der die Protagonisten dubiose Ereignisse in Venedig durchleben. Der Eintritt für die Lesungen im RadioCafe beträgt jeweils EUR 17,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).