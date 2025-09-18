Erstmals in Wien: Alai K live im Weltmuseum – Eine Soundperformance zwischen Spiritualität, Erinnerung und Clubkultur

Wien (OTS) -

Am kommenden Samstag wird die Säulenhalle des Weltmuseums Wien zum vibrierenden Resonanzraum für eine außergewöhnliche Klangreise: Der kenianische DJ, Produzent und Sound Artist Alai K ist erstmals live in Wien zu erleben. Er wird den Ort in einen mächtigen Klangraum verwandeln und einen spirituellen Soundscape zur neuesten Ausstellung Tabita Rezaire. Calabash Nebula: Cosmological Tales of Connection erschaffen.

Als Abschluss und musikalischer Höhepunkt eines interdisziplinären Thementags anlässlich der neuesten Ausstellung des Weltmuseums Wien wird Alai K eine Performance bieten, die ebenso Konzert wie Ritual, ebenso musikalische Expedition wie künstlerisches Statement ist. Er verwebt alte musikalische Formen der Swahili-Küste mit zeitgenössischer Elektronik und erschafft damit einen pulsierenden, hypnotischen Sound zwischen Stimmen, Loops, Percussion und atmosphärischer Tiefe. Klang wird bei ihm zur Trägerin von Geschichte, Erinnerung und spirituellem Wissen.

Bekannt wurde Alai K als Mitbegründer des Hip-Hop-Kollektivs Ukoo Flani aus Mombasa, heute geht sein Sound über die Underground-Szene hinaus: Er ist eine Einladung, afrikanisches Klangwissen nicht nur zu hören, sondern zu fühlen. Mit seiner Plattform Disco Vumbi und Veröffentlichungen auf renommierten Labels wie Nyege Nyege Tapes (Uganda) oder On The Corner Records (UK) ist er längst Teil einer neuen Generation afrikanischer Musiker*innen, die traditionelle Musikformen mit elektronischer Avantgarde verschmelzen lassen – ohne dabei ihre kulturellen Wurzeln zu verlieren.

Für alle, die sich für progressive Musikformen, globale künstlerische Netzwerke und neue kulturelle Narrative interessieren, bietet dieser Samstag eine einzigartige Gelegenheit Alai K live zu erleben – zur Abwechslung mal in einem Museum.

Soundperformance mit Alai K

Termin: Samstag, 20. September 2025, 16.30 Uhr

Ort: Säulenhalle des Weltmuseums Wien

Eintritt frei | Keine Anmeldung erforderlich

URL: https://www.weltmuseumwien.at/ausstellungen/tabita-rezaire/?start=2025/09/18&page=1#rahmenprogramm