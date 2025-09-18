  • 18.09.2025, 10:16:33
Dirndlkirtag 2025: Eintrittskarte gilt als Mariazellerbahn-Ticket

LH-Stv. Landbauer: „Der Dirndlkirtag ist gelebtes Brauchtum sowie wertvolle Tradition“

St. Pölten (OTS) - 

Am 27. und 28. September 2025 lädt das Pielachtal wieder zum Dirndlkirtag. Veranstaltungsort der 17. Auflage des Traditionsevents ist die Gemeinde Frankenfels. Neu ist, dass die Eintrittskarten im Vorverkauf erhältlich sind und gleichzeitig als Zugtickets für die Mariazellerbahn gelten.

„Der Dirndlkirtag ist gelebtes Brauchtum sowie wertvolle Tradition und das große Highlight im Pielachtaler Veranstaltungskalender. Um unseren Landsleuten eine sichere und stressfreie An- und Abreise zu ermöglichen, verkehrt unsere Mariazellerbahn am Kirtagswochenende im verstärkten Sonderfahrplan“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

„Die Eintrittstickets für den Dirndlkirtag sind online unter www.pielachtal.at/dirndl/dirndlkirtag erhältlich und garantieren die kostenlose und bequeme An- und Abreise mit der Mariazellerbahn. Der Bahnhof Frankenfels befindet sich direkt beim Eingang zum Festgelände“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl. Der Dirndlkirtags-Sonderfahrplan ist abrufbar unter www.mariazellerbahn.at/o-pielachtaler-dirndlkirtag-1

Die Krönung des Dirndlkirtags ist das große Gewinnspiel: Als Hauptpreis wird am Sonntagnachmittag ein VOR KlimaTicket MetropolRegion im Wert von 898 Euro verlost. Die Teilnahmelose sind vor Ort erhältlich.

Informationen zur Mariazellerbahn unter www.mariazellerbahn.at sowie im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr).

Für weitere Rückfragen: Stefanie Wegscheider, Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Telefon: +43/2742 360 990-1311, Mobil: +43/676 566 24 53

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

