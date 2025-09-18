MeinBezirk verstärkt regionale Kompetenz in der nationalen Chefredaktion

Wien (OTS) -

Roland Reischl übernimmt in einer 6-Monats-Rotation der Bundesland-Chefredakteur:innen nun die Chefredaktion Print National



Barbara Schuster ist Chefredakteurin Digital Wien und National

Die RegionalMedien Austria organisieren die Redaktionsführung auf nationaler Ebene neu: Dabei wird die redaktionelle Verantwortung der MeinBezirk-Zeitungen künftig in einer 6-Monats-Rotation von den Bundesland-Chefredakteur:innen der Unternehmensgruppe getragen. Die erste Periode der Chefredaktion Print National & Redaktions-Koordination übernimmt MeinBezirk Steiermark-Chefredakteur Roland Reischl.

Zeitgleich wird der digitale Newsdesk National mit dem Newsdesk Wien zu einer Einheit zusammengeführt und von Barbara Schuster als Chefredakteurin Digital Wien und National verantwortet.

Maria Jelenko-Benedikt, während der letzten sechs Jahre Chefredakteurin National, ist Mitte September auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden.

„Mit dieser agilen Struktur der Chefredaktion werden wir in Zukunft unserem Anspruch der hohen Regionalität in der Berichterstattung auch bei österreichweiten Themen noch besser gerecht. Auf unseren digitalen Kanälen können wir regionale und nationale Nachrichten so noch zielgerichteter an unsere User:innen ausspielen und verleihen dem Reichweiten-Wachstum von MeinBezirk.at einen weiteren Push” , sind die RegionalMedien Austria-Vorstände Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle von der neuen Redaktionsstruktur überzeugt. „Unser erfahrener Steiermark-Chefredakteur Roland Reischl und Barbara Schuster, unsere Digitalexpertin in der Wien-Redaktion sind für uns die optimale Besetzung für unseren neuen, vernetzten Ansatz in der Redaktion. Bei Maria Jelenko-Benedikt bedanken wir uns ausdrücklich für ihren Beitrag zur äußerst positiven Entwicklung unseres Online-Portals MeinBezirk.at und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.”

Barbara Schuster (35) ist seit 2018 bei den RegionalMedien Wien tätig und verantwortet seit 2022 als Chefredakteurin Digital die tagesaktuelle Berichterstattung auf allen digitalen Kanälen von MeinBezirk/Wien. Neben der Weiterentwicklung des Newsrooms legt Schuster dabei einen verstärkten Fokus auf Bewegtbild und Social Media und ist zudem als Trainerin für Digital- und Lokaljournalismus in der internen Akademie aktiv. Ab sofort ist Barbara Schuster Chefredakteurin Digital Wien und National der RegionalMedien.

Der gebürtige Grazer Roland Reischl (57) kam 2000 zu den RegionalMedien Steiermark, übernahm mit 2008 die Chefredaktion von MeinBezirk/Steiermark (ehemals Woche Steiermark) und ist seit 2017 zudem in der Geschäftsführung der RegionalMedien Steiermark. Roland Reischl engagiert sich besonders für die Aus- und Weiterbildung junger Journalist:innen und ist seit 2023 Mitglied des Österreichischen Presserats.