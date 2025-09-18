- 18.09.2025, 10:15:05
FPÖ – EILT – AVISO: Heute Pressekonferenz mit Generalsekretär Hafenecker, Sicherheitssprecher Darmann und Wehrsprecher Reifenberger
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Donnerstag, 18. September 2025, 11:15 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann und FPÖ-Wehrsprecher sowie Vorsitzender des parlamentarischen Landesverteidigungsausschusses NAbg. Volker Reifenberger im Anschluss an die Sitzung des parlamentarischen Innenausschusses.
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Neues Waffengesetz schikaniert unbescholtene Bürger“
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
