FPÖ – EILT – AVISO: Heute Pressekonferenz mit Generalsekretär Hafenecker, Sicherheitssprecher Darmann und Wehrsprecher Reifenberger

Donnerstag, 18. September 2025, 11:15 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann und FPÖ-Wehrsprecher sowie Vorsitzender des parlamentarischen Landesverteidigungsausschusses NAbg. Volker Reifenberger im Anschluss an die Sitzung des parlamentarischen Innenausschusses.

Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))

Thema: „Neues Waffengesetz schikaniert unbescholtene Bürger“

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.

