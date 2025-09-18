Erinnerung - ASFINAG: Einladung zur Gesamtverkehrsfreigabe der S 7 Fürstenfelder Schnellstraße

Graz (OTS) -

Knapp eineinhalb Jahre nach der Freigabe des ersten Abschnittes der S 7 Fürstenfelder Schnellstraße kann die ASFINAG die gesamte, etwas mehr als 28 Kilometer lange, neue Schnellstraße für den Verkehr freigeben. Die S 7 führt damit von Riegersdorf bei Ilz bis an die ungarische Grenze bei Heiligenkreuz und schließt dort an die M 80 an. Aus diesem Grund laden wir Sie herzlich zur großen Freigabe-Feier mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, den Blaulichtorganisationen und der Bevölkerung der angrenzenden Gemeinden ein.

Wann: Freitag, 19. September 2025, Beginn 14 Uhr

Wo: Parkplatz Heiligenkreuz im Lafnitztal

Die Ehrengäste:

Peter HANKE, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

Hans Peter DOSKOZIL, Landeshauptmann Burgenland

Mario KUNASEK, Landeshauptmann Steiermark

Heinrich DORNER, Verkehrslandesrat Burgenland

Claudia HOLZER, Verkehrslandesrätin Steiermark

Hartwig HUFNAGL, Vorstand ASFINAG

Herbert KASSER, Vorstand ASFINAG

Alexander WALCHER, Geschäftsführer ASFINAG

Andreas FROMM, Geschäftsführer ASFINAG

Eduard ZACH, Bürgermeister Heiligenkreuz

Um Anmeldung wird ausnahmsweise dringend gebeten.

Rückfragen und Anmeldungen bitte bei Walter Mocnik unter +43 (0) 664 60108-13827 bzw. per Email unter walter.mocnik@asfinag.at.