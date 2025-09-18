  • 18.09.2025, 09:59:35
Erinnerung - ASFINAG: Einladung zur Gesamtverkehrsfreigabe der S 7 Fürstenfelder Schnellstraße

Graz (OTS) - 

Knapp eineinhalb Jahre nach der Freigabe des ersten Abschnittes der S 7 Fürstenfelder Schnellstraße kann die ASFINAG die gesamte, etwas mehr als 28 Kilometer lange, neue Schnellstraße für den Verkehr freigeben. Die S 7 führt damit von Riegersdorf bei Ilz bis an die ungarische Grenze bei Heiligenkreuz und schließt dort an die M 80 an. Aus diesem Grund laden wir Sie herzlich zur großen Freigabe-Feier mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, den Blaulichtorganisationen und der Bevölkerung der angrenzenden Gemeinden ein.

Wann: Freitag, 19. September 2025, Beginn 14 Uhr

Wo: Parkplatz Heiligenkreuz im Lafnitztal

Die Ehrengäste:

  • Peter HANKE, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

  • Hans Peter DOSKOZIL, Landeshauptmann Burgenland

  • Mario KUNASEK, Landeshauptmann Steiermark

  • Heinrich DORNER, Verkehrslandesrat Burgenland

  • Claudia HOLZER, Verkehrslandesrätin Steiermark

  • Hartwig HUFNAGL, Vorstand ASFINAG

  • Herbert KASSER, Vorstand ASFINAG

  • Alexander WALCHER, Geschäftsführer ASFINAG

  • Andreas FROMM, Geschäftsführer ASFINAG

  • Eduard ZACH, Bürgermeister Heiligenkreuz

Um Anmeldung wird ausnahmsweise dringend gebeten.

Rückfragen und Anmeldungen bitte bei Walter Mocnik unter +43 (0) 664 60108-13827 bzw. per Email unter walter.mocnik@asfinag.at.

Rückfragen & Kontakt

ASFINAG
Walter Mocnik
Pressesprecher Steiermark und Kärnten
Telefon: +436646010813827
E-Mail: walter.mocnik@asfinag.at
Website: https://asfinag.at

