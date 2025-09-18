- 18.09.2025, 09:59:35
Erinnerung - ASFINAG: Einladung zur Gesamtverkehrsfreigabe der S 7 Fürstenfelder Schnellstraße
Knapp eineinhalb Jahre nach der Freigabe des ersten Abschnittes der S 7 Fürstenfelder Schnellstraße kann die ASFINAG die gesamte, etwas mehr als 28 Kilometer lange, neue Schnellstraße für den Verkehr freigeben. Die S 7 führt damit von Riegersdorf bei Ilz bis an die ungarische Grenze bei Heiligenkreuz und schließt dort an die M 80 an. Aus diesem Grund laden wir Sie herzlich zur großen Freigabe-Feier mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, den Blaulichtorganisationen und der Bevölkerung der angrenzenden Gemeinden ein.
Wann: Freitag, 19. September 2025, Beginn 14 Uhr
Wo: Parkplatz Heiligenkreuz im Lafnitztal
Die Ehrengäste:
Peter HANKE, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Hans Peter DOSKOZIL, Landeshauptmann Burgenland
Mario KUNASEK, Landeshauptmann Steiermark
Heinrich DORNER, Verkehrslandesrat Burgenland
Claudia HOLZER, Verkehrslandesrätin Steiermark
Hartwig HUFNAGL, Vorstand ASFINAG
Herbert KASSER, Vorstand ASFINAG
Alexander WALCHER, Geschäftsführer ASFINAG
Andreas FROMM, Geschäftsführer ASFINAG
Eduard ZACH, Bürgermeister Heiligenkreuz
Um Anmeldung wird ausnahmsweise dringend gebeten.
Rückfragen und Anmeldungen bitte bei Walter Mocnik unter +43 (0) 664 60108-13827 bzw. per Email unter walter.mocnik@asfinag.at.
Rückfragen & Kontakt
ASFINAG
Walter Mocnik
Pressesprecher Steiermark und Kärnten
Telefon: +436646010813827
E-Mail: walter.mocnik@asfinag.at
Website: https://asfinag.at
