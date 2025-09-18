  • 18.09.2025, 09:58:06
AVISO: NEOS-PK „Bildung reformieren statt reparieren – NEOS starten Bildungstour“. Morgen, 19.9., 10:30 Uhr

mit Klubobmann Yannick Shetty und Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre

Wien (OTS) - 

NEOS haben in der Bildung eine Aufholjagd gestartet. Klubobmann Yannick Shetty und Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre informieren über die aktuellen Pläne – und stellen die Bildungstour 2025 unter dem Motto „Bildung reformieren statt reparieren“ vor.

Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

NEOS-PK „Bildung reformieren statt reparieren – NEOS starten Bildungstour“

Datum: 19.09.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: NEOS Parlamentsklub, Presspoint 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams

