- 18.09.2025, 09:58:06
- /
- OTS0055
AVISO: NEOS-PK „Bildung reformieren statt reparieren – NEOS starten Bildungstour“. Morgen, 19.9., 10:30 Uhr
mit Klubobmann Yannick Shetty und Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre
NEOS haben in der Bildung eine Aufholjagd gestartet. Klubobmann Yannick Shetty und Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre informieren über die aktuellen Pläne – und stellen die Bildungstour 2025 unter dem Motto „Bildung reformieren statt reparieren“ vor.
Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.
NEOS-PK „Bildung reformieren statt reparieren – NEOS starten Bildungstour“
Datum: 19.09.2025, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: NEOS Parlamentsklub, Presspoint 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams
Rückfragen & Kontakt
NEOS - Das Neue Österreich
Presseabteilung
0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
presse@neos.eu
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an kontakt@neos.eu )
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK