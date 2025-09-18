Vorstand des Vereins der Steirer in Wien mit großer Mehrheit wiedergewählt

Wien (OTS) -

Mit einer Zustimmung von 98,2 Prozent wurde der bisherige Vorstand des Vereins der Steirer in Wien für die Periode 2025 bis 2028 wiedergewählt. Für Andreas Zakostelsky, den Obmann des Vereins, ist das die Bestätigung der guten Arbeit der vergangenen Jahre: „Unser bewährtes Team freut sich, auch in den nächsten Jahren die Geschicke unseres Vereins in Wien gestalten zu dürfen.“ Mehr dazu auf www.steirerinwien.at

„Wir sind weiterhin für unsere Mitglieder und alle Steirer da, die nach Wien kommen. Und wir wollen die Rolle unseres Heimatlandes in Wien weiter stärken“, sagte Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer, nach seiner Wiederwahl. Von den 120 Mitgliedern, die sich zur Generalversammlung trafen, bekamen er und sein gesamter Vorstand eine große Zustimmung: 98,2 Prozent der Mitglieder bestätigten den Vorstand in seiner ehramtlichen Arbeit und sprachen ihm auch für die Zukunft das Vertrauen aus. Nur ein Beispiel der guten Arbeit: In dem nunmehr 15-jährigen Wirken des Obmanns und des Vorstands hat sich die Zahl der Mitglieder von 200 auf mittlerweile rund 1.500 mehr als versiebenfacht. Jedes Jahr lädt der Verein zu einer Fülle von kulturellen und kulinarischen sowie wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten, die die Steirerinnen und Steirer in Wien zusammenbringen und ihre Leistungen vor den Vorhang holen.

Großevent Steirerball

Die jährliche Großveranstaltung des Vereins der Steirer in Wien ist der Steirerball. Die festliche Großveranstaltung erfreut seit 129 Jahren sehr großer Beliebtheit und findet seit 2011 in der Wiener Hofburg statt. Dabei bringen die Steirer in Wien steirisches Brauchtum, Innovationskraft und Lebensgefühl in die Bundeshauptstadt – eine Portion Kernöl darf dabei nie fehlen. Der Steirerball zählt mittlerweile zu den Höhepunkten der Wiener Ballsaison und bietet ein vielseitiges Programm: Von Volksmusik und Trachtenschau bis hin zur „Steirischen Weinstraße“ in der Hofburg. Der Ball ist auch die Gelegenheit, den Standort Steiermark zu präsentieren und sich zu vernetzen.

Der nächste Steirerball findet am 9. Jänner 2026 in der Wiener Hofburg statt. Gastregion ist da das steirische Thermen- & Vulkanland. Der Kartenverkauf hat bereits begonnen. Mehr Informationen zum Ball: www.steirerball.com

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt auch in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.

