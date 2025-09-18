REMINDER: OKTO: Herbstkurse zum Erzählen, Moderieren und Überzeugen

WIEN PENZING (OTS) -

Der erfolgreiche Veranstalter der sommerlichen OKTO Digitaljournalismus Akademie bietet heuer erstmals auch im OKTOber vier jeweils dreistündige Abendkurse zu den Themen Storytelling, Interviewführung, Moderation und Sprechtechnik an. Das Angebot richtet sich an Interessierte jeden Alters ohne Vorerfahrung. Die routinierte Radio- und TV-Moderatorin Katharina Obermayer vermittelt dabei als Kursleiterin in sehr intensiven Einheiten in nur kurzer Zeit viele Skills zum richtigen Erzählen von Geschichten, zur Gesprächsleitung oder Selbstpräsentation, die sowohl im Journalismus als auch in der alltägliche Berufspraxis Anwendung finden.

Alle Kurse kosten jeweils EUR 103,-, Ermäßigungen für Studierende, Zivildiener und Menschen mit geringem Einkommen werden angeboten. OKTO in der Goldschlagstraße 172/4, 1140 Wien ist mit der U3 (Station Hütteldorferstraße) und der S55 (Station Wien Breitensee) perfekt öffentlich angebunden. Eine Anmeldung zum Kurs erfolgt unter workshops@okto.tv. Alle Infos zu den Weiterbildungsangeboten gibt es unter www.okto.tv/de/workshops. Weiteres kostenloses Bildmaterial im Rahmen der Ankündigung der Workshops finden Sie drei Tage lang hier abrufbar: https://we.tl/t-AIa6aAtZa5. Bitte beachten Sie Bildbeschreibungen und Bildcredits direkt im Dokumentennamen.

OKTO Workshop Storytelling

Der Workshop vermittelt Grundlagen und Techniken zum Erzählen der richtigen Geschichte für einen TV- oder Social-Media-Beitrag von der Idee bis zum Schnitt. Wie entwickle ich eine überzeugende Storyline? Wie vermittle ich komplexe Inhalte verständlich und mitreißend? Welche Interview-partner:innen brauche ich dazu? Worauf muss ich bei der Bildsprache achten?

Datum: 09.10.2025, 18:00 Uhr - 09.10.2025, 21:00 Uhr

URL: https://www.okto.tv/de/workshops/storytelling_wie_gelingt_ein_fernsehbeitrag

OKTO Workshop: Interviewführung

Wie führe ich - egal ob journalistisch, zur Moderation einer Veranstaltung oder im Berufsalltag - professionell und effektiv Interviews? Wie finde ich einen roten Faden? Wie gehe ich mit schwierigen Gesprächspartner:innen um? Wie funktioniert aktives Zuhören? Praktische Übungen und Feedback erweitern in nur kurzer Zeit das Kommunikationsrepertoire maßgeblich.

Datum: 16.10.2025, 18:00 Uhr - 16.10.2025, 21:00 Uhr

URL: https://www.okto.tv/de/workshops/interviewtraining

OKTO Workshop: Moderation vor der Kamera und im OFF

Wie wirke ich vor der Kamera, auf der Bühne oder im Tonstudio überzeugend, präsentiere ich Inhalte lebendig und vermittle ich meine Botschaft klar und authentisch? Was muss ich bei Sprech- und Atemtechnik beachten? Wie gehe ich mit Lampenfieber um? Der Workshop bietet eine praxisorientierte Einführung in die Kunst der souveränen und wirkungsvollen Moderation.

Datum: 23.10.2025, 18:00 Uhr - 23.10.2025, 18:00 Uhr

URL: https://www.okto.tv/de/workshops/how_to_moderation_vor_der_kamera_und_im_off_1

OKTO Workshop: Sprechen wie die Profis

Wie setze ich meine Stimme optimal ein, um bei Auftritten, Präsentationen oder Moderationen überzeugend und souverän zu wirken? In praktischen Übungen werden Atemtechniken, Artikulation und Betonung trainiert und dabei sowohl Grundlagen als auch Feinheiten einer professionellen und klaren Sprechweise für Bühne, Mikrofon oder Alltag vermittelt.

Datum: 30.10.2025, 18:00 Uhr - 30.10.2025, 21:00 Uhr

URL: https://www.okto.tv/de/workshops/sprechtechnik_sprechen_wie_die_profis