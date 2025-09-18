  • 18.09.2025, 09:36:04
Wien: 1,9 Mio. Nächtigungen im August, Juli-Umsatz bei 110,8 Mio. Euro

Wien (OTS) - 

Im heurigen August wurden in Wien rund 1,9 Millionen Gästenächtigungen (-3%) gezählt. Seit Jahresbeginn wurden rund 12,6 Millionen Nächtigungen verzeichnet (+4%). Der Netto-Nächtigungsumsatz der Beherbergungsbetriebe betrug im Juli rund 110,8 Millionen Euro (-4%). Seit Jahresbeginn erwirtschafteten die Betriebe einen Nächtigungsumsatz von rund 743 Millionen Euro (+6%).

Den August 2025 schloss Wien mit 1.889.000 Nächtigungen und einem Minus von rund 3% zu 2024 ab. Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnete die Bundeshauptstadt 12.551.000 Übernachtungen – das bedeutet einen Zuwachs von 4% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 340.000 Übernachtungen (-5%) im August führt Deutschland weiterhin die Liste der Top-10-Märkte im bisherigen Jahresverlauf an, gefolgt von Österreich (242.000, -9%), den USA (105.000, -24%), Italien (140.000, -2%), Großbritannien (68.000, -10%), Spanien (84.000, -2%), Polen (75.000, +17%), Frankreich (62.000, +9%), der Schweiz (29.000, -11%) und der Ukraine (34.000, +16%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im Juli 110.817.000 Euro – das entspricht einem Minus von 4% zum Vergleichsmonat 2024. Im Zeitraum Jänner bis Juli konnten die Betriebe 743.158.000 Euro an Nächtigungsumsatz erwirtschaften, das sind um 6% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im August rund 78% (8/2024: rd. 82%), jene der Betten 60,2% (8/2024: 63,4%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis August) lag die Zimmerauslastung bei rund 67% (1-8/2024: rd. 69%), die Bettenauslastung bei 51,5% (1-8/2024: 52,8%). Insgesamt waren im August rund 83.000 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um etwa 2.000 Betten (+2,6%) mehr, als im August 2024 angeboten wurden.

Diese Medien-Info inkl. Tabelle als File zum Download finden Sie hier.

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobene Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell

