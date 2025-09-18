THEURL Pellets: ab sofort bestellbar

Assling, 18. September 2025 (OTS) -

Nachhaltige Wärme aus Osttirol: Das Familienunternehmen THEURL startet ab sofort mit dem Direktverkauf von Pellets. Am Stammsitz in Assling geht in Kürze das neue Pelletwerk, mit einer Jahreskapazität von 80.000 Tonnen, in Betrieb. Mit der Investition von rund 70 Millionen Euro in einen modernsten Produktionsstandort mit angeschlossener KWK-Anlage zur thermischen und elektrischen Energieerzeugung setzt THEURL ein klares Zeichen für Ressourceneffizienz und regionale Wertschöpfung.

Pellets aus der Region, für die Region

Kurze Transportwege, höchste Qualität und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen zeichnen THEURL Pellets aus. Mit dem neuen Werk wird künftig jeder Teil des Baumstammes genutzt: Neben Brettschichtholz, Brettsperrholz (CLTPLUS), Hobel- und Schnittholz entstehen nun auch hochwertige Pellets – ein weiterer Schritt hin zu einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft.

Verlässliche Lieferung mit eigenem Fuhrpark

Um eine zuverlässige und flexible Zustellung zu garantieren, investierte THEURL in einen firmeneigenen Fuhrpark: Die LKWs beliefern ab November 2025 Haushalte und Betriebe in Osttirol, Pinzgau, Oberkärnten und Südtirol – pünktlich, planbar und direkt vom Hersteller.

Bequem online bestellen

THEURL Pellets können ab sofort bestellt werden. Der Onlineshop bietet tagesaktuelle Preise, eine einfache Bestellabwicklung und maximale Flexibilität – Pellets lassen sich rund um die Uhr bestellen. Bestellungen bis Ende Oktober 2025 profitieren von einem vergünstigten Einführungspreis.

Über THEURL Austrian Premium Timber

THEURL ist ein in dritter Generation geführtes Familienunternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung in der Holzverarbeitung. Mit rund 420 Mitarbeitenden an den Standorten Assling (Tirol) und Steinfeld (Kärnten) zählt THEURL zu den führenden holzverarbeitenden Betrieben in Mitteleuropa. Neben Schnittholz, Hobelware, Brettschichtholz und Brettsperrholz fertigt THEURL auch montagefertige Bausätze im eigenen CNC-Zentrum. Mit dem Start des Pelletwerks erweitert das Unternehmen sein Portfolio um eine nachhaltige Heizlösung für die Zukunft.