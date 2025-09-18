Neuer Impuls für Salzburg: WALS center feiert Eröffnung

Wien/Wals-Siezenheim (OTS) -

Die Eröffnung des WALS centers in Salzburg setzt ein starkes Signal für die Region. Unter einem Dach vereint, schaffen Gesundheitswesen, Handel und Büros einen Mehrwert für Bevölkerung, Tourismus und Wirtschaft.

Nach rund 20 Jahren erstrahlt das ehemalige Baumax-Areal in Wals-Himmelreich in neuem Glanz: Dank der Umwidmung und der Neugestaltung ist es den Eigentümerinnen Wiener Städtische und DONAU Versicherung gelungen, das rund 19.000 m2 große Gelände in einen attraktiven Standort zu verwandeln. „Hier wird kein neuer Boden versiegelt, sondern ein seit Jahren leerstehendes Gebäude zu neuem Leben erweckt. Das WALS center zeigt, wie man Leerstand in Mehrwert verwandeln kann und dass nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärke Hand in Hand gehen“, so Landesrat Josef Schwaiger, der in seinem vorigen Ressort die Umwidmung eines Flächenteils verantwortete. „Mit dem WALS center entstand ein wahres Schmuckstück für die Region: Gut, dass nach 16 Jahren Leerstand endlich wieder Leben in diesen Gebäudekomplex kommt. Es ist auch sehr erfreulich, dass unsere Leitbetriebe dm Drogeriemarkt und Fressnapf Österreich weiterhin mit ihren Zentralen in Wals-Siezenheim bleiben und mit Billa Plus, dm und TEDi die Nahversorgung der Bevölkerung gewährleistet ist. Gesundheitstechnisch sind unsere Gemeindebürger:innen mit der ambulanten Reha-Klinik aresa nun ebenfalls bestens betreut und nutzen diese Möglichkeit auch bereits. Insgesamt eine gute Entwicklung für die Gemeinde Wals-Siezenheim!“, ergänzt Andreas Hasenöhrl, Bürgermeister von Wals-Siezenheim.

Umfangreiches Angebot in Best-Lage

Neben der ambulanten Reha-Klinik aresa, die bereits im Mai 2024 eröffnet wurde, befindet sich im Erdgeschoß des Centers eine Billa-Plus-Filiale sowie ein dm Markt. Beide öffnen ihre Türen am 18. September, eine weitere Geschäftsfläche wird von TEDi voraussichtlich vor Weihnachten eröffnet. Die Büroflächen im Obergeschoß werden sowohl von dm drogerie markt als auch von Fressnapf als Unternehmenszentrale sowie von der Landesverwaltung Salzburg genutzt. Die ideale Lage des WALS centers an der Günter-Bauer-Straße 1 überzeugt jedoch nicht nur die Mieter: Direkt am Autobahnanschluss und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Designer Outlet Salzburg ist der Standort für Kunden optimal erreichbar.

Stärkung der Region

Für die Sanierung und Neugestaltung haben die Eigentümerinnen einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag investiert. „Als Versicherungsunternehmen investieren wir dort, wo der Prämieneuro unserer Kund:innen herkommt. Wir freuen uns, mit dem WALS center den Wirtschaftsstandort Salzburg nachhaltig zu stärken und Raum für Hunderte Arbeitsplätze direkt vor Ort zu schaffen“, sagt Sonja Raus, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung. Die Eröffnung macht das WALS center zu einem neuen Dreh- und Angelpunkt im Westen Salzburgs. Die Kombination aus moderner Architektur, nachhaltiger Energieversorgung und einem vielfältigen Mietermix verspricht einen langfristigen Mehrwert für Region, Wirtschaft und Umwelt.

Nachhaltigkeit im Fokus

Dass wirtschaftliche Entwicklung und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können, zeigt das WALS center eindrucksvoll: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die gesamte Geschäfts- und Bürofläche ohne zusätzliche Bodenversiegelung umgestalten und darüber hinaus dank einer modernen Grundwasser-Wärmepumpe einen Meilenstein für umweltfreundliches Heizen und Kühlen setzen konnten“, erklärt Wolfgang Petschko, Vorstandsdirektor der DONAU Versicherung. Mit dieser Pumpe werden rund 400 Tonnen CO₂ jährlich gespart. Hinzu kommen 60 E-(Schnell-)Ladestationen und Photovoltaikanlagen am Dach des Gebäudes, die den Nachhaltigkeitsgedanken des Projekts unterstreichen.

Die Mieter über das WALS center

Harald Bauer, Vorsitzender der dm Geschäftsführung: „Vor drei Jahren haben wir das dm dialogicum in den Obergeschossen des WALS centers bezogen – von hier aus unterstützen rund 700 Mitarbeiter:innen in den zentralen Ressorts die dm Märkte in Österreich und die 11 weiteren Länderorganisationen der dm Gruppe Österreich. Mit unseren langjährigen Partnerinnen als Vermieter, der Wiener Städtischen und der DONAU Versicherung, konnten wir hier ein modernes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter:innen schaffen und dabei auch viele ökologische Anliegen umsetzen – von erneuerbaren Energien bis hin zu naturnah begrünten Terrassen. Dass wir nun unseren Walser dm Markt inklusive Friseur- und Kosmetikstudio ins Haus übersiedeln können, ist in mehrfacher Hinsicht sehr erfreulich: Zum einen schaffen wir damit den modernsten dm Markt Österreichs für Kund:innen aus Wals, Salzburg und Umgebung. Zum anderen macht dieser die Leistung, die wir täglich an 380 Standorten in Österreich für unsere Kund:innen erbringen, für Mitarbeiter:innen und Besucher:innen des dialogicum unmittelbar sichtbar.“

Dieter Wasserburger, Direktor Immobilen/Expansion bei REWE International AG: „Mit der Eröffnung unseres neuen BILLA PLUS im WALS center setzen wir ein klares Zeichen für die Region Salzburg. Wir schaffen nicht nur einen modernen Nahversorger mit einem vielfältigen Sortiment an regionalen und frischen Produkten, sondern auch einen attraktiven Arbeitsplatz für viele Mitarbeiter:innen vor Ort. Es ist uns wichtig, Kund:innen in ihrem Alltag bestmöglich zu unterstützen – mit Qualität, Service und einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit.“

Andreas Kriechhammer, Geschäftsführer aresa: „Rehabilitation soll Teil des Lebens sein, nicht außerhalb davon stattfinden. Deshalb steht aresa für moderne, ambulante und wohnortnahe Therapie mitten im Alltag. Auf über 2.000m² im WALS center finden unsere Patient:innen eine der größten und modernsten ambulanten Reha-Einrichtungen Österreichs, kostenfrei auf Kassenbasis. Die gute Öffentlichen- und Autobahnanbindung, Parkmöglichkeiten und die Nähe zu Nahversorgern machen es leicht, Therapie und Leben zu verbinden. Hier entsteht ein Raum, in dem Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität selbstverständlich zusammengehören.“

Günther Böhmüller, Director Real Estate Management Fressnapf: „Bei Fressnapf glauben wir daran: Unser Arbeitsumfeld prägt, wie wir fühlen, denken und handeln. Deshalb haben wir im WALS center auf über 900 m² Bürofläche für unsere Mitarbeitenden und unsere Bürohunde eine moderne Arbeitswelt mit echtem Wohlfühlambiente geschaffen. Die gute Erreichbarkeit durch eine optimale Anbindung an Autobahn, öffentliche Verkehrsmittel und Flughafen sowie das vielfältige Angebot der Infrastruktur im Umfeld des WALS centers, und die Fressnapf XXL-Filiale in unmittelbarer Nähe, machen den Standort für Fressnapf ideal.“

Nähere Informationen zum WALS center finden Sie unter www.wals-center.at.