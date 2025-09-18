Grüne Wien/Malle, Stadler zu Deutschförderkräften: Rot-Pink am eigenen Ziel gescheitert

Wien (OTS) -

„500 neue Deutschförderkräfte haben SPÖ und Neos bis zum Ende ihrer ersten Amtsperiode versprochen – daran ist die Stadtregierung gescheitert“, so die Bildungssprecher:innen der Wiener Grünen, Julia Malle und Felix Stadler. Die Beantwortung einer neuen Anfrage der Grünen Wien durch Bildungsstadträtin Emmerling zeigt, dass es lediglich 402 Personen und davon nur 300 Vollzeitkräfte sind, die neu dazugekommen sind. „258 Kindergärten von 622 Standorten haben nach wie vor keine einzige Stunde Sprachförderung, damit lässt Rot-Pink weiterhin tausende Kinder im Stich. Die Stadtregierung ist an ihrem Ziel gescheitert“, so Malle und Stadler.

Schneckentempo und Systemversagen

Damit geht das Systemversagen in der Deutschförderung in Wien in die Verlängerung. Die Kindergärten sowie die Sprachförderung liegen zur Gänze in der Verantwortung der Bundesländer. Die fehlenden Deutschförderkräfte seien im Ergebnis geraubte Bildungs- und Lebenschancen für tausende Wiener Kinder, so die Grünen. „Mit diesem Schneckentempo wird Rot-Pink die Wiener Bildungskrise nicht in den Griff bekommen – zum Leidwesen der Kinder, Eltern und Pädagog:innen“, so die Grünen abschließend.