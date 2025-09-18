Literaturpreis Ohrenschmaus lädt zum Mitmachen ein

Wien (OTS) -

Bereits zum 19. Mal ruft der Verein Ohrenschmaus Menschen mit Lernbehinderung und Schreibtalent dazu auf, ihre Texte einzureichen. Das Thema Freundschaft steht im Zentrum der neuen Ausschreibung.

Freundschaft - Worte, die verbinden. Unter diesem Leitmotiv startet der 19. Literaturpreis Ohrenschmaus, der von Autor und Initiator Franz-Joseph Huainigg ins Leben gerufen wurde. Ab sofort können Menschen mit Lernbehinderung ab 16 Jahren ihre Texte einreichen. Die Ausschreibung läuft bis zum 31. Oktober 2025, die Preisverleihung findet am 19. März 2026 statt. Der Preis ist mit insgesamt Ꞓ 3.000,- dotiert.

Freundschaft – das Thema des Schokopreises 2026

Neben den drei Hauptpreisen, die jeweils mit Ꞓ 1.000,- ausgezeichnet werden, rückt der beliebte Schokopreis das Thema Freundschaft in den Mittelpunkt: kurze Texte, die in besonderer Weise von Freundschaft erzählen, werden ausgewählt und auf den Banderolen der Ohrenschmaus-Zotter-Schokolade veröffentlicht.

Mehr als Literatur – Begegnung auf Augenhöhe

Seit seiner Gründung verfolgt der Literaturpreis Ohrenschmaus ein klares Ziel: Menschen mit Lernbehinderungen eine starke Stimme zu geben. Die eingereichten Texte öffnen nicht nur neue Welten, sondern bauen auch Brücken zwischen Menschen. Sie machen sichtbar, dass Freundschaft keine Barrieren kennt – weder im Alltag noch in der Literatur.

Hochwertige Texte, prominente Jury

Die besten Texte werden von der Jury bewertet. Die Jury ist wie folgt zusammengesetzt:

Schirmherr Felix Mitterer, sowie Bettina Hering, Arno Geiger, Heinz Janisch, Ludwig Laher, Günter Kaindlstorfer und Lisa Taschek. Prämiert wird ausschließlich die literarische Qualität – und die Vielfalt der Stimmen.

Teilnahme leicht gemacht

Eingereicht werden können alle Arten von Texten – vom Gedicht über Erfahrungsberichte bis hin zu Kurzgeschichten oder Theaterstücken. Einsendungen sind online möglich. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden sich unter: www.ohrenschmaus.net/mitmachen.

Dank an Partner und Unterstützer:innen

Ermöglicht wird der Literaturpreis Ohrenschmaus durch die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen Caritas, Diakonie, Jugend am Werk, Lebenshilfe und Vienna People First sowie durch die Unterstützung der Sponsoren:

Hauptsponsor: Österreichische Lotterien | Gastgeber und Sponsor: Raiffeisen Niederösterreich-Wien

Weitere Sponsoren: Oberbank AG, UNIQA Österreich, MVG – Monopolverwaltung GmbH, Sonnentor Kräutergesellschaft GmbH und Zotter Schokolade GmbH.

Information in leichter Sprache:

Literatur-Preis Ohren·schmaus 2026

Gesucht: Menschen mit Lern·behinderung und Schreib·talent!

Die Teil·nahme am Literatur·preis Ohren·schmaus ist bis 31. Oktober 2025 möglich. Der Literatur·preis Ohren·schmaus ist ein Schreib·wettbewerb für Autor:innen mit Lern·behinderung.

Es gibt drei Haupt·preise zu gewinnen. Der Haupt·preis sind 1.000 Euro.

Es gibt auch den Schokopreis – das Thema des Schoko·Preises 2026 lautet: FREUNDSCHAFT.

Eine berühmte Jury sucht die besten Texte aus.

Die Gewinner:innen werden auf der Preis·verleihung am 19. März 2026 geehrt. Sie möchten am Schreib·wettbewerb teilnehmen?

So können Sie mitmachen:

Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Schreiben Sie den Text am Computer und verwenden Sie die Schrift·größe 12. Ihr Text darf maximal drei A4-Seiten lang sein. Schreiben Sie außerdem einen Text über Ihr Leben. Diesen Text nennt man Lebens·lauf. Im Lebens·lauf beantworten Sie diese Fragen: Wie alt sind Sie? Wo leben Sie? Wo sind Sie zur Schule gegangen? Was arbeiten Sie? Seit wann schreiben Sie? Laden Sie Ihren fertigen Text und Ihren Lebens·lauf auf unserer Home·page hoch: http://ohrenschmaus.net/mitmachen

